Rețea de sabotaj coordonată de Rusia. Ucrainean reținut în Polonia la cererea României

Un cetățean ucrainean în vârstă de 25 de ani, identificat drept Artem S., a fost reținut la Varșovia, fiind suspectat că a participat la pregătirea unui act de sabotaj în România, într-o rețea despre care anchetatorii susțin că era coordonată de serviciile de informații ruse. Operațiunea a fost desfășurată în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile române, potrivit EFE.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Biroului central de investigații al poliției poloneze (CBSP), Krzysztof Wrzesniowski, suspectul ar fi fost implicat în pregătirea unui incendiu care urma să vizeze o facilitate strategică de importanță internațională, dedicată dezvoltării de arme și muniții.

„Reținerea a avut loc în legătură cu faptul că această persoană este suspectată că ar fi participat la pregătirea unui act de sabotaj în România pentru a incendia una dintre facilitățile strategice de importanță internațională dedicate dezvoltării de arme și muniții”, a declarat oficialul pentru postul Polsat News.

Reținerea a avut loc luni după-amiază, într-un apartament din cartierul Ursus al Varșoviei. Potrivit poliției poloneze, bărbatul nu a opus rezistență.

Conform informațiilor strânse de anchetatori, rolul său în presupusa rețea ar fi constat în efectuarea și documentarea operațiunilor de recunoaștere a țintei, precum și în asigurarea finanțării necesare pentru desfășurarea sabotajului.

Artem S. se află în continuare la Varșovia, unde autoritățile judiciare poloneze urmează să decidă asupra predării sale către România.

Ancheta vizează evenimentele din 14 septembrie, când un incendiu provocat intenționat a distrus o hală industrială de aproximativ 1.000 de metri pătrați din Brașov, în apropierea fabricii militare Carfil, filială a companiei de stat Romarm.

Serviciul Român de Informații (SRI) și DIICOT au confirmat că incendiul a fost provocat deliberat și au indicat implicarea unei rețele de sabotaj coordonate din Rusia. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, printre obiectivele vizate de rețea s-ar fi aflat instalații militare și industriale din mai multe țări ale regiunii.

Într-un comunicat publicat după incendiu, SRI a precizat că actul ar fi fost comis de „o rețea de sabotaj condusă și coordonată de pe teritoriul rus, care folosea cetățeni provenind din foste republici sovietice rezidenți în Uniunea Europeană”.

În același dosar, doi cetățeni belaruși, despre care anchetatorii susțin că făceau parte din aceeași celulă, au fost arestați recent în Germania.