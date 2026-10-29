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Doi suspecți de sabotaj la Carfil Brașov, arestați în Germania. Ar fi acționat la ordinul Rusiei

Doi suspecți de sabotaj la Carfil Brașov, arestați în Germania. Ar fi acționat la ordinul RusieiCarfil / Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile germane au arestat în landul Bavaria doi bărbați suspectați că ar fi desfășurat acțiuni de sabotaj în interesul Rusiei, potrivit Der Spiegel.

Suspecți de sabotaj la Carfil, arestați în Germania

Aceștia sunt investigați pentru implicarea într-un atac asupra unei companii din industria de apărare din Brașov și pentru pregătirea altor operațiuni pe teritoriul Germaniei.

Potrivit publicației Der Spiegel, care citează informații obținute de jurnaliștii Sven Röbel și Wolf Wiedmann-Schmidt, cei doi ar fi participat la atacul îndreptat împotriva unei fabrici românești de armament din municipiul Brașov.

Anchetatorii suspectează că operațiunea a fost executată la solicitarea Moscovei.

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Ce spune presa germană despre atacul de la Carfil

Publicația germană a prezentat și imagini provenite de la camerele de supraveghere, atribuite Serviciului Român de Informații (SRI). În aceste filmări apare un presupus participant la atac, aflat pe o scară exterioară de incendiu a obiectivului vizat.

carfil

carfil

Informațiile disponibile nu precizează deocamdată identitatea sau cetățenia celor doi suspecți de sabotajul de la Carfil Brașov și nici locul exact din Bavaria unde au fost reținuți.

Cazul este însă prezentat în contextul unor operațiuni clandestine atribuite Rusiei pe teritoriul european.

Pregătiri de atacuri și în Germania

Potrivit Der Spiegel, cei doi bărbați nu ar fi limitat activitatea la România. Ei sunt suspectați că ar fi planificat și alte acțiuni de sabotaj pe teritoriul Germaniei, ceea ce sugerează o posibilă activitate transfrontalieră coordonată.

Ancheta germană se înscrie astfel într-o investigație mai amplă privind presupuse operațiuni de sabotaj desfășurate în interesul Moscovei. Legătura dintre atacul de la Brașov și planurile din Germania reprezintă un element central al informațiilor publicate de presa germană.

Anterior, un al treilea suspect implicat în aceeași operațiune a fost arestat în Polonia. Incidentul de la Carfil Brașov a determinat, de asemenea, convocarea ambasadorului Rusiei la Ministerul Afacerilor Externe de la București, România acuzând Moscova de război hibrid.

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