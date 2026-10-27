Președintele Nicușor Dan condamnă presupusa implicare a Federației Ruse în acțiunile de sabotaj de pe teritoriul României, în timp ce premierul Luca Niculescu califică astfel de atacuri drept inacceptabile și reafirmă angajamentul autorităților pentru protejarea securității naționale.

Reacțiile celor doi oficiali vin după ce autoritățile române au documentat activitatea unei rețele suspectate că ar fi coordonată de Rusia, în legătură cu un incendiu izbucnit în apropierea companiei CARFIL SA din județul Brașov, filială a ROMARM.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile române pe 27 octombrie 2026, doi dintre suspecți au fost arestați în Germania, în timp ce ar fi pregătit acțiuni similare, iar al treilea a fost localizat în Polonia.

Serviciul Român de Informații (SRI) susține că rețeaua era coordonată de Rusia și urmărea să afecteze obiective militare și industriale din România și din regiune.

Președintele României a reacționat la informațiile privind ancheta și a calificat eventualele acte de sabotaj drept o încălcare gravă a suveranității și securității naționale.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Nicușor Dan a afirmat că Rusia utilizează mai multe instrumente pentru a slăbi democrațiile europene, printre care campaniile de dezinformare, atacurile cibernetice, tentativele de influențare a proceselor electorale și operațiunile de sabotaj.

Șeful statului a susținut că aceste acțiuni trebuie analizate în contextul războiului hibrid și al presiunilor asupra securității europene. El a făcut referire și la intensificarea provocărilor care vizează transportul maritim civil în Marea Neagră.

„Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată”, a transmis președintele, potrivit declarației publicate de News.ro.

Nicușor Dan a precizat că instituțiile statului vor continua eforturile pentru identificarea persoanelor implicate, prevenirea unor incidente similare și protejarea infrastructurilor critice. Totodată, a subliniat importanța cooperării cu aliații din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile române, ancheta vizează doi cetățeni belaruși și un cetățean ucrainean, rezidenți în state membre ale Uniunii Europene.

Cei trei sunt suspectați că ar face parte dintr-o rețea implicată într-un incendiu care a afectat sediile mai multor firme din județul Brașov. Incidentul s-a produs în apropierea CARFIL SA, companie din industria de apărare aflată în portofoliul ROMARM.

Doi dintre suspecți au fost arestați în Germania, unde, potrivit informațiilor comunicate, s-ar fi pregătit să comită fapte similare. Al treilea a fost localizat în Polonia.

Cazul este instrumentat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale și cu parteneri externi.

Încadrarea juridică menționată de autorități este cea de tentativă la acte de diversiune. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acuzațiile trebuie analizate în cadrul procedurilor judiciare.

CARFIL SA este o filială a ROMARM, companie de stat din industria națională de apărare. Unitatea din județul Brașov este asociată producției de echipamente militare, inclusiv drone, potrivit informațiilor prezentate în relatările despre anchetă.

Protejarea unor asemenea obiective are importanță pentru securitatea națională, deoarece incidentele care afectează infrastructura industrială de apărare pot avea consecințe asupra funcționării companiilor și asupra capacității de producție.

În acest caz, incendiul a afectat sediile unor firme din apropierea CARFIL. Informațiile disponibile nu stabilesc că incendiul ar fi produs pagube direct în interiorul fabricii CARFIL și nici nu oferă o evaluare completă a eventualelor pierderi materiale.

Potrivit SRI, rețeaua investigată ar fi urmărit intimidarea, afectarea capacităților de apărare și diminuarea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională.

Un element evidențiat de președintele Nicușor Dan este utilizarea platformelor online de către entități ostile pentru identificarea și atragerea unor persoane care pot fi manipulate și implicate în activități ilegale.

Șeful statului a atras atenția că investigația privind cazul din Brașov ilustrează riscurile asociate recrutării prin intermediul rețelelor sociale. El a îndemnat cetățenii să analizeze cu atenție informațiile întâlnite în mediul online și să fie conștienți de posibilitatea ca anumite persoane să fie atrase în acțiuni ilegale.

Astfel de operațiuni pot reprezenta o provocare pentru instituțiile de securitate, mai ales atunci când presupusele activități sunt organizate în mai multe țări și implică persoane care locuiesc în state diferite.

Ancheta din România se desfășoară în cooperare cu parteneri externi, iar identificarea suspecților în Germania și Polonia evidențiază dimensiunea transfrontalieră a cazului.

Și premierul Luca Niculescu a reacționat la informațiile privind destructurarea rețelei. Acesta a transmis că România acționează pentru prevenirea și combaterea operațiunilor de sabotaj îndreptate împotriva obiectivelor naționale.

Premierul a precizat că, pe baza informațiilor furnizate de SRI și DIICOT, a fost identificată o rețea suspectată că ar fi acționat împotriva industriei de apărare cu implicarea Federației Ruse.

Luca Niculescu a calificat asemenea atacuri drept inacceptabile și a reafirmat angajamentul autorităților de a asigura securitatea cetățenilor și a statului român. De asemenea, a felicitat instituțiile implicate în investigație.

Cazul de lângă CARFIL Brașov readuce în atenție riscurile pe care presupusele operațiuni de sabotaj le pot genera pentru infrastructura industrială și de apărare. Potrivit SRI, obiectivele investigate nu s-ar fi limitat la România, ci ar fi inclus și facilități din alte state ale regiunii.

Autoritățile române au anunțat că vor continua investigațiile pentru stabilirea responsabilităților și identificarea persoanelor aflate în spatele acțiunilor suspectate. În paralel, cooperarea cu instituțiile europene și cu aliații din NATO rămâne o componentă importantă a răspunsului de securitate