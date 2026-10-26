Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în România ar putea avea loc noi tentative de sabotaj și afirmă că statul trebuie să fie pregătit să apere cetățenii, infrastructura critică și industria. Liderul UDMR a afirmat că nu este surprins de identificarea unor persoane implicate în rețele de sabotaj, invocând relația istorică a Rusiei cu statele din regiune.

„Dinspre Rusia niciodată n-a venit spre noi libertate, prosperitate, securitate. Niciodată în istorie. De aceea nu mă mir”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a făcut referire la anexarea Crimeei și la atacarea Ucrainei, afirmând că statele europene aflate în fosta zonă de influență a Rusiei sunt vizate de acțiuni care urmăresc slăbirea societăților și a încrederii în instituțiile democratice.

„După anexarea Crimeei, după atacarea Ucrainei, sigur că şi Europa, Uniunea Europeană, statele periferice, care sunt în fosta zonă de influenţă a Rusiei, sunt bombardate zilnic. Nu vorbesc eu de război hibrid, că orice război este hibrid pe la urmă, vorbim de dezinformare, vorbim de slăbirea societăţilor noastre, slăbirea rezistenţei societăţilor noastre, polarizarea societăţii, scăderea încrederii în instituţiile democratice, în viitorul democratic a ţării şi a continentului, până la urmă”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a descris situația drept „un război sistematic, informațional, de ani de zile”, în care intră și actele de sabotaj.

Kelemen Hunor consideră că astfel de incidente ar putea continua și a afirmat că statul român trebuie să fie pregătit să protejeze populația și obiectivele importante.

„Probabil vor mai fi încercări, nu trebuie să spunem că s-a încheiat. Nu s-a încheiat şi de aceea fiecare dintre noi trebuie să ştim că nu suntem în perioada de pace eternă. Nu suntem în acea perioadă, din păcate. Deci da, statul trebuie să aibă capacitatea în toate palierele de a apăra cetăţenii şi infrastructura critică şi industria şi tot ce ţine de statul român”, a mai declarat președintele UDMR.

Autoritățile române au documentat activitatea a doi cetățeni belaruși și a unui cetățean ucrainean, rezidenți în state ale Uniunii Europene, despre care susțin că fac parte dintr-o rețea de sabotaj. Cei trei sunt cercetați pentru tentativă la acte de diversiune în legătură cu un incendiu suspect care a afectat sediile mai multor firme din județul Brașov.

Doi dintre ei au fost arestați în Germania, în timp ce ar fi pregătit fapte similare, iar al treilea a fost localizat în Polonia.