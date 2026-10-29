International

Nava atacată miercuri în Marea Neagră, pe când se îndrepta spre Constanța, s-a scufundat 

Nava atacată miercuri în Marea Neagră, pe când se îndrepta spre Constanța, s-a scufundat 
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Nava portcontainer CONTSHIP JET, atacată miercuri de trei drone maritime în largul Bulgariei, s-a scufundat în noaptea de miercuri spre joi, după ce a rămas mai multe ore în derivă, potrivit Maritime Executive.

Autoritățile bulgare investighează posibilele efecte asupra mediului, în condițiile în care nava transporta sute de containere, inclusiv mărfuri periculoase.

Potrivit agenției bulgare BTA, scufundarea în Marea Neagră a fost anunțată de Administrația Regională Varna și confirmată de autoritățile maritime. Nava comercială, deținută de o companie grecească și înregistrată sub pavilion liberian, plecase din portul israelian Haifa și avea ca destinație Constanța.

Cum a fost avariată nava

Atacul a avut loc miercuri, în jurul prânzului, când trei drone maritime au lovit partea dreaptă a portcontainerului. În urma impactului, apa a început să pătrundă în interior, iar nava s-a înclinat puternic.

A construit un avion înainte de 17 ani. Acum cercetează misterele Universului
A construit un avion înainte de 17 ani. Acum cercetează misterele Universului
Ce sunt pensiile provizorii pentru românii din diaspora. Banii, înainte de documente
Ce sunt pensiile provizorii pentru românii din diaspora. Banii, înainte de documente

Ulterior, aceasta a rămas în derivă și s-a deplasat spre sud. Înainte de scufundare, mai multe containere au căzut în mare. Unele conțineau gaze, lichide inflamabile și alte substanțe periculoase, reprezentând un posibil risc pentru navigație.

Drona Shahed

Drona Shahed © Lepasik | Dreamstime.com

Potrivit informațiilor publicate de presa bulgară, nava s-ar fi scufundat la aproximativ 15,6 kilometri de locul atacului, la est de Varna. Poziția exactă a epavei nu a fost confirmată.

Autoritățile verifică riscul de poluare

Ministerul Mediului din Bulgaria a anunțat prelevarea de probe din cinci zone de coastă: Durankulak, Șabla, Capul Kaliakra, Byala și Sozopol. Analizele de laborator vor urmări identificarea produselor petroliere, a metalelor și a substanțelor chimice toxice.

Vor fi colectate probe și din zona scufundării. Deși primele verificări nu au indicat semne vizibile de poluare, autoritățile avertizează că anumite substanțe periculoase nu pot fi detectate doar prin observarea apei.

La bord se aflau 421 de containere, cu mărfuri precum baterii litiu-ion, acizi, lichide inflamabile și corozive, produse chimice și materiale plastice.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind cantitatea de combustibil rămasă în rezervoarele navei în momentul scufundării.

Stiri calde

11:51 - De ce contează timpul de învățare în jocurile digitale

11:43 - Arabia Saudită interceptează o nouă rachetă balistică. Tensiunile cu rebelii huthi continuă

11:39 - Psihologia atracției față de jocurile de noroc online: de ce jucăm?

11:32 - Tragedie în Maramureș: o femeie de 45 de ani a fost împușcată mortal de un vânător

11:25 - Patru proiectile explozive, descoperite în Iași. Trei se aflau pe traseul A8

11:19 - Fraudă cu facturi false și oferte de vacanță pe WhatsApp. Cum acționează escrocii

HAI România!

Majorarea TVA și efectul de bumerang. Șerban Nicolae invocă experiența din 2010

Majorarea TVA și efectul de bumerang. Șerban Nicolae invocă experiența din 2010

Întâlnirea Tănăsescu – Bolojan, contestată de Șerban Nicolae: „Explicația cu spațiile nu ține”

Întâlnirea Tănăsescu – Bolojan, contestată de Șerban Nicolae: „Explicația cu spațiile nu ține”

Cât contează protestele pentru Călin Georgescu în fața instanței. Ce spune Șerban Nicolae

Cât contează protestele pentru Călin Georgescu în fața instanței. Ce spune Șerban Nicolae

Proiecte speciale