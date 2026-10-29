Nava portcontainer CONTSHIP JET, atacată miercuri de trei drone maritime în largul Bulgariei, s-a scufundat în noaptea de miercuri spre joi, după ce a rămas mai multe ore în derivă, potrivit Maritime Executive.

Autoritățile bulgare investighează posibilele efecte asupra mediului, în condițiile în care nava transporta sute de containere, inclusiv mărfuri periculoase.

Potrivit agenției bulgare BTA, scufundarea în Marea Neagră a fost anunțată de Administrația Regională Varna și confirmată de autoritățile maritime. Nava comercială, deținută de o companie grecească și înregistrată sub pavilion liberian, plecase din portul israelian Haifa și avea ca destinație Constanța.

Atacul a avut loc miercuri, în jurul prânzului, când trei drone maritime au lovit partea dreaptă a portcontainerului. În urma impactului, apa a început să pătrundă în interior, iar nava s-a înclinat puternic.

Ulterior, aceasta a rămas în derivă și s-a deplasat spre sud. Înainte de scufundare, mai multe containere au căzut în mare. Unele conțineau gaze, lichide inflamabile și alte substanțe periculoase, reprezentând un posibil risc pentru navigație.

Potrivit informațiilor publicate de presa bulgară, nava s-ar fi scufundat la aproximativ 15,6 kilometri de locul atacului, la est de Varna. Poziția exactă a epavei nu a fost confirmată.

Ministerul Mediului din Bulgaria a anunțat prelevarea de probe din cinci zone de coastă: Durankulak, Șabla, Capul Kaliakra, Byala și Sozopol. Analizele de laborator vor urmări identificarea produselor petroliere, a metalelor și a substanțelor chimice toxice.

Vor fi colectate probe și din zona scufundării. Deși primele verificări nu au indicat semne vizibile de poluare, autoritățile avertizează că anumite substanțe periculoase nu pot fi detectate doar prin observarea apei.

La bord se aflau 421 de containere, cu mărfuri precum baterii litiu-ion, acizi, lichide inflamabile și corozive, produse chimice și materiale plastice.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind cantitatea de combustibil rămasă în rezervoarele navei în momentul scufundării.