Poliția germană a arestat doi cetățeni belaruși suspectați că pregăteau acte de sabotaj în sudul Germaniei, iar autoritățile române îi investighează pentru presupusa implicare în incendiul din 14 septembrie de la platforma industrială Carfil din Brașov, potrivit Reuters.

Biroul procurorului general din München a anunțat miercuri că cei doi bărbați, în vârstă de 39 și 50 de ani, sunt suspectați că intenționau să incendieze o clădire sau un obiectiv de infrastructură critică din zona orașului Nürnberg.

Potrivit procurorilor germani, suspecții ar fi acționat în schimbul unor bani, în numele unui guvern sau al unei organizații străine. Cei doi se află în arest din 7 octombrie.

Autoritățile germane nu au precizat pentru ce țară ar fi lucrat bărbații. Publicația Der Spiegel a relatat că aceștia ar fi acționat în numele Rusiei.

Potrivit Der Spiegel, autoritățile române îi investighează pe cei doi cetățeni belaruși pentru presupusa implicare în incendiul izbucnit pe 14 septembrie pe platforma industrială Carfil din Brașov, filială a Romarm.

Procurori români specializați în combaterea criminalității organizate încearcă să obțină extrădarea celor doi suspecți arestați în Germania, precum și a unui cetățean ucrainean deținut în Polonia. Cei trei sunt suspectați de implicare în cazul de incendiere, potrivit Reuters.

Moscova a respins în mod repetat acuzațiile formulate de Germania și de alte țări privind implicarea în acte de sabotaj.