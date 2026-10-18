A aruncat un cățel de 3-4 luni în râul Sadu, într-un sac legat cu sârmă. Bărbatul a fost reținut
- Maria Dima
- 18 octombrie 2026, 11:40
Un bărbat de 47 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Sibiu, după ce ar fi introdus un cățel de aproximativ 3-4 luni într-un sac legat cu sârmă și l-ar fi aruncat în râul Sadu. Cățelul a fost găsit de persoane care au alertat autoritățile și a fost dus într-un adăpost pentru animale.
Cățelul a fost aruncat de pe un pod în râul Sadu
Polițiștii au fost sesizați sâmbătă dimineață, printr-un apel la 112, după ce un sac legat cu sârmă, în interiorul căruia se afla un câine, a fost descoperit în râul Sadu, în localitatea cu același nume din județul Sibiu.
La fața locului, agenții au identificat un cățel de rasă comună, femelă, în vârstă de aproximativ 3-4 luni, precum și sacul alb din rafie în care fusese găsit animalul.
„Din cercetările efectuate polițiștii au stabilit faptul că, la data de 17 octombrie, în jurul orei 08:00, un bărbat ar fi introdus câinele în sac, l-ar fi legat și l-ar fi aruncat de pe podul situat peste râul Sadu”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu.
Cățelul a fost descoperit de persoane care au alertat poliția. Verificările au arătat că animalul nu avea stăpân.
Bărbatul a fost reținut pentru schingiuirea animalelor
După identificarea persoanei suspectate de comiterea faptei, polițiștii au dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore, pentru schingiuirea animalelor. Cățelul a fost încredințat unei asociații pentru protecția animalelor și plasat într-un adăpost. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.