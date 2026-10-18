Un bărbat de 47 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Sibiu, după ce ar fi introdus un cățel de aproximativ 3-4 luni într-un sac legat cu sârmă și l-ar fi aruncat în râul Sadu. Cățelul a fost găsit de persoane care au alertat autoritățile și a fost dus într-un adăpost pentru animale.

Polițiștii au fost sesizați sâmbătă dimineață, printr-un apel la 112, după ce un sac legat cu sârmă, în interiorul căruia se afla un câine, a fost descoperit în râul Sadu, în localitatea cu același nume din județul Sibiu.

La fața locului, agenții au identificat un cățel de rasă comună, femelă, în vârstă de aproximativ 3-4 luni, precum și sacul alb din rafie în care fusese găsit animalul.

„Din cercetările efectuate polițiștii au stabilit faptul că, la data de 17 octombrie, în jurul orei 08:00, un bărbat ar fi introdus câinele în sac, l-ar fi legat și l-ar fi aruncat de pe podul situat peste râul Sadu”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu.

Cățelul a fost descoperit de persoane care au alertat poliția. Verificările au arătat că animalul nu avea stăpân.

După identificarea persoanei suspectate de comiterea faptei, polițiștii au dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore, pentru schingiuirea animalelor. Cățelul a fost încredințat unei asociații pentru protecția animalelor și plasat într-un adăpost. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.