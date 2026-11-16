Republica Moldova. Un bărbat de 45 de ani, originar din Tighina (Bender), a fost reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Acesta este suspectat că a luptat de partea forțelor separatiste proruse împotriva armatei ucrainene, în regiunea Donețk. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi participat la confruntările armate din estul Ucrainei timp de mai mulți ani. Pentru activitatea sa, ar fi fost decorat chiar de liderul separatist de la Tiraspol.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), suspectul a fost reținut de polițiștii de frontieră imediat după ce a ajuns în Republica Moldova. Acesta venea din Rusia și a fost identificat pe aeroportul din Chișinău. Reținerea a avut loc în urma investigațiilor desfășurate de procurorii PCCOCS împreună cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI).

Oamenii legii au documentat activitatea bărbatului și presupusa sa implicare în conflictul armat din estul Ucrainei. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi făcut parte dintr-o unitate militară care a participat la luptele din regiunea Donețk.

Conform informațiilor prezentate de procurori, bărbatul ar fi fost implicat în confruntările armate în perioada 2019–2022. În acest interval, el ar fi luptat împotriva forțelor ucrainene, în cadrul unei structuri militare active în regiunea Donețk.

Mai mult, pentru activitatea desfășurată în timpul conflictului, acesta ar fi primit o distincție din partea liderului separatist al regiunii transnistrene. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre unitatea militară din care ar fi făcut parte suspectul și nici despre circumstanțele în care ar fi primit decorația.

După reținere, procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv. Instanța a admis demersul, iar bărbatul a fost plasat în arest. Ancheta este în desfășurare. Procurorii și ofițerii de investigație încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-ar fi produs faptele. Totodată, urmează să fie verificate eventualele legături ale suspectului cu alte persoane implicate în activități similare.

Conflictul armat din estul Ucrainei a început în 2014. Atunci, separatiștii susținuți de Rusia au preluat controlul asupra unor teritorii din regiunile Donețk și Lugansk. În anii care au urmat, zona a fost scena unor confruntări armate între forțele ucrainene și grupările separatiste.

În februarie 2022, Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei. Câteva luni mai târziu, în septembrie, Moscova a anunțat anexarea ilegală a regiunii Donețk, deși nu controla întregul teritoriu. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Donețk rămâne și în prezent una dintre cele mai importante zone de confruntare de pe frontul ucrainean. Trupele ruse încearcă să avanseze spre orașele Sloviansk, Kramatorsk și Drujkivka.

Lupte intense continuă și în apropiere de Kostiantînivka, precum și pe direcția Dobropillia. Forțele ucrainene încearcă să oprească înaintarea armatei ruse și să mențină pozițiile defensive din regiune.