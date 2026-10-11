Pe rețelele sociale, mai ales printre persoanele din Capitală, se desfășoară o acțiune de mobilizare pentru a organiza un protest față de un bărbat care cerșește în diverse zone ale Capitalei, însoțit de câini, despre așa-zișii „iubitori de animale” susțin că există suspiciunea că sunt sedați.

Activiștii susțin că l-ar fi văzut în repetate rânduri alături de animale diferite, care par inerte, și spun că au sesizat autoritățile, fără ca situația să fie rezolvată.

Inițiatorii manifestației afirmă că vor să atragă atenția publicului și să determine autoritățile să intervină. Ei iau în calcul să îl urmărească pe bărbat în locurile în care cerșește, purtând pancarte și fiind însoțiți de câini sănătoși, pentru a arăta diferențele de comportament dintre animale.

„Propun să facem un protest. Propun să ne luăm măcar o zi liberă de la muncă și să îl căutăm pentru a protesta. Îl urmărim cu pancarte, unde își mută locul de cerșit, acolo stăm și noi”, a scris unul dintre cei care promovează acțiunea. Organizatorii vor să creeze și un cont pe rețelele sociale pentru a mobiliza mai mulți oameni.

În sprijinul demersului, aceștia au publicat un colaj de fotografii în care același bărbat apare în diferite zone ale Capitalei, inclusiv la scările unei stații de metrou, alături de mai mulți câini.

Ei susțin că animalele ar fi sedate și că, după ce sunt folosite pentru cerșit, ar fi abandonate sau ucise. Aceste acuzații reprezintă suspiciunile persoanelor implicate, nefiind prezentate în material drept fapte confirmate oficial.

Activistul pentru drepturile animalelor Tudor Tim Ionescu, fost politician la Pro România, afirmă că a primit sute de mesaje despre situația câinilor. El povestește că, în vara anului trecut, a chemat Poliția, iar agenții au verificat animalele. Potrivit acestuia, niciunul dintre câini nu era sterilizat, însă autoritățile nu au solicitat preluarea lor.

Ionescu consideră că încurajarea cerșetoriei prin oferirea de bani contribuie la perpetuarea situației. El spune că, în apropierea stației de metrou Unirii, trei persoane i-au dat bani bărbatului în aproximativ 20 de secunde, suma ajungând la cel puțin 16 lei.

Activistul le cere bucureștenilor să nu îi mai ofere bani și să sesizeze autoritățile atunci când îl întâlnesc pe bărbat însoțit de câini.