Asociația NetChoice, care reprezintă mai multe companii importante din industria tehnologiei, a deschis o acțiune în instanță împotriva statului New York. Organizația contestă o lege care obligă platformele de socializare să afișeze mesaje de avertizare privind posibilele efecte negative ale utilizării excesive asupra sănătății mintale, potrivit Reuters.

Potrivit Reuters, plângerea a fost depusă vineri la o instanță federală. Reprezentanții NetChoice susțin că legislația încalcă Primul Amendament al Constituției Statelor Unite, care garantează libertatea de exprimare. În opinia organizației, autoritățile obligă companiile să transmită utilizatorilor mesaje stabilite de stat cu privire la siguranța utilizării platformelor online.

NetChoice reprezintă peste 30 de companii, printre care Google și YouTube, care aparțin grupului Alphabet, Meta Platforms, compania-mamă a Facebook și Instagram, Snap, proprietarul Snapchat, și TikTok, controlată de ByteDance. Asociația a contestat în instanță, în ultimii ani, mai multe reglementări impuse platformelor digitale.

Legislația a fost promulgată în decembrie 2025 de guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul. Aceasta se aplică platformelor care folosesc funcții considerate potențial adictive, precum derularea infinită a conținutului, redarea automată a videoclipurilor și fluxurile de postări selectate prin algoritmi.

Prin noile reguli, companiile trebuie să afișeze avertismente referitoare la posibilele efecte negative ale utilizării excesive a rețelelor sociale, în special în cazul tinerilor.

Mesajul obligatoriu, atribuit autorității federale americane pentru sănătate publică, trebuie să menționeze că rețelele sociale pot avea beneficii pentru unii utilizatori tineri, dar folosirea excesivă poate fi asociată cu efecte negative importante asupra sănătății mintale. Formularea are la bază concluziile prezentate în 2023 de fostul responsabil federal pentru sănătate publică, Vivek Murthy.

Organizația contestă și modul în care trebuie afișate mesajele. Potrivit prevederilor legale, avertismentele trebuie să apară atât la conectarea utilizatorilor, cât și după mai multe ore de folosire a platformelor. Acestea nu pot fi ignorate sau ocolite.

NetChoice consideră că această obligație îngreunează accesul utilizatorilor la conținutul disponibil pe rețelele sociale și urmărește descurajarea folosirii platformelor.

„Spre deosebire de un avertisment static de pe eticheta unui produs, aceste mesaje întrerup în mod repetat utilizatorii şi blochează accesul la exprimarea protejată constituţional”, a argumentat asociaţia în documentele depuse în instanţă.

Acțiunea împotriva statului New York vine după ce NetChoice a contestat o legislație asemănătoare din California, printr-un proces deschis în octombrie.

Organizația a invocat și cazul din Colorado, unde un judecător federal a blocat, în noiembrie 2025, o lege similară, considerând că aceasta ridică probleme legate de respectarea Primului Amendament. Autoritățile din Colorado au contestat ulterior hotărârea.

Biroul procurorului general al statului New York, Letitia James, instituția responsabilă de aplicarea legii, nu a oferit imediat un punct de vedere cu privire la acțiunea depusă de NetChoice.

Legislația contestată urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.