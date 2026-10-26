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Brașoveanul care a aruncat doi pui de câine peste gardul unui adăpost, amendat cu 12.000 de lei

Brașoveanul care a aruncat doi pui de câine peste gardul unui adăpost, amendat cu 12.000 de leiSursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 55 de ani, din municipiul Brașov, a fost amendat cu 12.000 de lei după ce a aruncat doi pui de câine peste gardul unui adăpost pentru animale. Polițiștii au reușit să îl identifice după ce imaginile surprinse de o cameră de supraveghere au fost publicate în mediul online de reprezentanții adăpostului. Cei doi pui au fost răniți și se află sub tratament medical.

Bărbatul a fost identificat de polițiști

Identificarea a fost făcută de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Brașov, care au verificat imaginile și au stabilit mai întâi ce autovehicul a fost folosit, apoi cine se afla la volan.

„Verificările efectuate de către poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Braşov au dus la identificarea autovehiculului şi ulterior a persoanei bănuită de comiterea faptei, fiind vorba despre un bărbat, de 55 de ani, din municipiul Braşov, care a fost sancţionat contravenţional cu amendă, în valoare de 12.000 de lei, conform prevederilor legale”, au transmis luni reprezentanții Poliției Județene Brașov.

Instituția a precizat că tratează cu seriozitate sesizările privind posibile acte de cruzime sau abandon al animalelor și a subliniat importanța implicării cetățenilor în semnalarea unor asemenea situații.

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Imaginile au fost publicate de reprezentanții adăpostului

Ancheta a început săptămâna trecută, după ce Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Brașov a cerut ajutorul populației pentru identificarea persoanelor implicate în abandonarea celor doi pui.

Reprezentanții adăpostului au publicat imaginile surprinse de camera de supraveghere și au cerut celor care recunosc persoanele sau mașina să ofere informații.

„Vă rugăm să priviţi cu atenţie imaginile şi, dacă recunoaşteţi persoanele, să ne contactaţi de urgenţă! Se poate observa o maşină care a venit la adăpost în afara programului de lucru cu publicul, un domn care nu sună nici la sonerie, nici la telefonul afişat în faţa lui, acelaşi domn cu o altă persoană care aruncă peste gardul de 2 metri înălţime doi pui de câine fără milă şi maşina care pleacă după ce au scăpat de problemă!”, au transmis reprezentanții adăpostului în mediul online.

Potrivit acestora, cei doi pui de câine au fost răniți în urma abandonului și se află sub tratament medical.

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