Ancheta legată de uciderea câinilor din adăposturi ia amploare. Două persoane, reținute în dosar

Doi bărbați au fost reținuți în dosarul privind uciderea câinilor în adăposturi din județele Prahova și Giurgiu. Cei doi sunt cercetați pentru instigare la ucidere cu intenție fără drept a animalelor, participație improprie la abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată, au arătat surse judiciare pentru News.

Ancheta îi vizează pe doi bărbați, în vârstă de 39 și 49 de ani. Aceștia au fost duși la audieri după percheziții desfășurate joi în județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov.

Oamenii legii au verificat sediile unor firme, locuințele unor persoane fizice și mai multe instituții publice. Printre acestea se numără primăriile Mizil, Florești, Băicoi și Filipeștii de Târg, dar și Direcțiile Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Prahova și Giurgiu.

Ancheta are legătură două cauze penale. Sursele judiciare susțin că, în perioada 2025–2026, reprezentanții a două adăposturi private ar fi încheiat contracte cu mai multe primării pentru capturarea, cazarea, eutanasierea și neutralizarea câinilor fără stăpân.

În baza acestor contracte, câinii care nu erau adoptați sau revendicați ar fi fost eutanasiați fără respectarea cadrului legal, încălcând prevederile OUG nr. 155/2001 și HG nr. 1059/2013.

Dosarul vizează și încasarea ilegală a unor sume de bani de către o firmă. Potrivit anchetatorilor, societatea ar fi încheiat în octombrie 2025 un contract pentru capturarea câinilor fără stăpân.

Reprezentanții firmei ar fi întocmit documente în care au consemnat, în mod nereal, capturarea a peste 100 de câini, deși nu aveau capacitatea logistică necesară pentru a presta integral serviciile. În acest mod, ar fi indus în eroare autoritatea contractantă și ar fi obținut pe nedrept peste 100.000 de lei.

Recent, autoritățile au descins în localitatea Suraia, din județul Vrancea, acolo unde funcționa cel mai mare adăpost de câini din zonă. Acțiunea a fost declanșată după apariția unor suspiciuni privind maltratarea și uciderea unor animale.

Intervenția a avut loc în urma unor imagini care ar fi surprins modul brutal în care erau tratate animalele din adăpost. În urma verificărilor, padocul a fost închis de autorități.