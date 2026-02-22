Social

Protest la Parlament: Se cere stoparea eutanasierii câinilor și anchetarea abuzurilor din adăposturi

Protest la Parlament: Se cere stoparea eutanasierii câinilor și anchetarea abuzurilor din adăposturiAdăpostul de la Suraia. Sursa foto: Kola Kariola
Peste 1.000 de persoane s-au adunat în fața sediului Parlamentului, solicitând schimbarea legislației astfel încât câinii să nu mai fie eutanasiați și să nu se mai aloce bani publici pentru uciderea animalelor. Participanții au cerut, de asemenea, anchetarea abuzurilor din adăposturile pentru animale și transparență în modul în care sunt gestionate fondurile publice pentru câinii fără stăpân.

Protest față de eutanasierea câinilor. Principalele solicitări

-Ancheta abuzurilor din adăposturi;

-Transparență în gestionarea fondurilor publice pentru câinii fără stăpân;

-Condiții decente pentru animale;

Soluții umane și programe reale de sterilizare.

Mobilizare prin rețelele sociale

Participanții la protest au fost mobilizați în special prin rețelele de socializare. Aceștia au adus pancarte cu mesaje precum: „15.000 au murit fără voce, noi suntem vocea lor”, „15.000 de îngeri privesc către noi” și „STOP cruzimii asupra animalelor!”. De asemenea, au scandat „Jos criminalii!”.

La eveniment a fost prezent și fostul fotbalist Ionuț Lupescu.

Date despre eutanasierile din România

Potrivit Asociației Kola Kariola, aproape 70.000 de câini au fost uciși în România în ultimii trei ani, jumătate dintre aceștia în doar patru adăposturi.

Între 2018 și ianuarie 2026, firma Heremy Animal Med SRL, administrată de Emilia Herescu, a primit peste 1,4 milioane de euro din bani publici pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Organizația Corupția Ucide a transmis că participanții la protest solicită o schimbare sistemică a modului în care statul gestionează problema câinilor fără stăpân. Conform sursei citate, protestatarii cer ca banii publici să fie folosiți pentru prevenție, nu pentru uciderea animalelor: „Se protestează față de felul în care statul gestionează problema câinilor fără stăpân, împotriva cheltuirii banului public pe moarte și nu pe prevenție, împotriva autorităților care nu își fac treaba și împotriva celorlalte lagăre ale morții!”.

