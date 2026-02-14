Trei persoane, puse sub control judiciar după ancheta de la adăpostul de câini de la Suraia

Trei persoane au fost puse sub control judiciar în dosarul legat de adăposturile de câini din localitatea Suraia, județul Vrancea, în contextul perchezițiilor și cercetărilor declanșate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vrancea. Controlul judiciar reprezintă o măsură preventivă dispusă în cadrul urmării penale și urmărește stabilirea responsabilităților în legătură cu fapte investigate în acest caz, .

Acțiunile de urmărire penală au fost extinse după suspendarea activității adăpostului privat, ca urmare a imaginilor apărute în spațiul public care arătau maltratarea și eutanasierea câinilor fără stăpân în condiții neclare.

Această decizie a generat implicarea mai multor instituții, inclusiv IPJ Vrancea, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

În dimineața zilei de vineri, autoritățile au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară în județul Vrancea. Perchezițiile au vizat domiciliile a patru persoane fizice, precum și două puncte de lucru aparținând unei societăți comerciale asociate cu activitatea adăpostului de câini.

Aceste acțiuni s-au realizat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani și au vizat administrarea probelor necesare stabilirii situației de fapt.

În timpul acestui dosar penal se cercetează, potrivit comunicatelor oficiale, infracțiuni precum uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu și fals intelectual.

Ancheta are ca scop clarificarea împrejurărilor în care s-au desfășurat activitățile adăpostului și identificarea responsabililor pentru posibilele nereguli detectate în activitatea acestuia.

Suspiciunile privind condițiile de trai și procedurile de eutanasiere au apărut după ce în mediul online au fost publicate materiale vizuale prezentând tratamente dure aplicate unor câini fără stăpân.

Imediat după apariția acestor imagini, DSVSA a dispus suspendarea activității adăpostului, iar Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Vrancea a deschis dosarul penal pentru schingiuirea animalelor.

Măsura controlului judiciar pentru cele trei persoane are rolul de a restrânge anumite libertăți în timpul derulării anchetei, conform prevederilor legale.

Aceasta se aplică pentru a preveni influențarea probelor sau a martorilor și pentru a asigura desfășurarea normală a procesului penal. Potrivit reprezentanților IPJ Vrancea, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.

De asemenea, au fost aplicate sancțiuni complementare, inclusiv amenzi în valoare totală de 39.000 lei, ca parte a măsurilor administrative în acest caz, astfel încât autoritățile să poată gestiona situația adăposturilor și bunăstarea animalelor fără stăpân implicate în anchetă