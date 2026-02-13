Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Tribunalul București analizează contestația privind controlul judiciar

Călin Georgescu s-a prezentat vineri la Tribunalul București, unde magistrații urmează să decidă asupra contestației depuse împotriva prelungirii măsurii controlului judiciar. Înainte de intrarea în sala de judecată, acesta a făcut mai multe declarații cu tentă politică, susținând că miza nu ar fi persoana sa, ci viitorul națiunii.

„Vedeți, nu sunt eu subiectul, subiectul este existența noastră ca națiune. Astrăzi am să spun ceva interesant pentru societate sau nou, că interesante au fost toate. Data de 6 decembrie 2024 a fost un punct de infelxiune pentru că a fost totul și este totul pentru binele nostru suprem. Nu s-a desecretizat ședința CSAT, dar s-a desecretizat sistemul pentru că fără data de 6 decembrie…

Mai periculoasă decât frauda sistemului este autofrauda, adică înșelarea de sine, când se ajunge la orbire colectivă și la decadență. Adică, problema nu este robia, ci faptul că te obișnuiești cu ea.

Poporul român pe data de 24 noiembrie a spus NU robiei și fariseismului și a spus DA lui Dumnezeu, a spus Da libertății și democrației participative. Pe cale de consecință, sistemul pe data de 6 decembrie 2024 a anulat alegerile în timpul alegerilor, când deja votul poporului român în favoarea mea era covârșitor.

Ei au anulat alegerile din disperare pentru că poporul român putea să își ia țara înapoi și au făcut-o împreună cu colegi externi, respectiv Comisia Europeană, lucru dovedit de raportul Comisiei Juridice al Congresului american și în special de anexele care au apărut acum o zi. Eu am precizat că vor apărea și alte clarificări și au apărut. Vă spun mai departe că vor apărea și mai multe clarificări începând de astăzi”, a declarat Călin Goergescu la intrarea în tribunal.

Dosarul aflat pe rolul Tribunalul București vizează contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1 de a prelungi controlul judiciar cu încă 60 de zile. Măsura preventivă a fost instituită în urmă cu aproximativ un an, în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii de la Parchetul General, în care acesta este acuzat de propagandă legionară.

Instanța de fond a decis anterior menținerea și extinderea măsurii, hotărâre atacată ulterior de apărare la instanța superioară. Soluția care va fi pronunțată de Tribunalul București este definitivă și irevocabilă.

Încă de la primele ore ale dimineții, jandarmii au instalat garduri de protecție în jurul tribunalului, în contextul în care sunt așteptați numeroși susținători din mai multe zone ale țării. Aceștia au anunțat că vor veni pentru a-l sprijini pe candidatul interzis la alegerile prezidențiale.

Decizia instanței este așteptată în cursul zilei și va stabili dacă măsura controlului judiciar rămâne în vigoare sau este modificată.