Dragoș Sprînceană, despre Anca Alexandrescu: Călin Georgescu nu se va asocia niciodată cu doamna colonel sub acoperire

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană a făcut o serie de declarații acide privind susținerea unor candidați la alegerile prezidențiale și relațiile sale tensionate cu lideri ai AUR. Acesta a vizat-o direct pe Anca Alexandrescu, pe care a numit-o „colonel sub acoperire”, și a vorbit despre presupuse jocuri de culise.

Dragoș Sprînceană susține că afirmațiile sale despre o eventuală asociere politică au stârnit reacții puternice. „Se pare că am deranjat foarte mult când am spus că domnul Călin Georgescu nu se va asocia niciodată cu doamna colonel sub acoperire Anca Alexandrescu și cu domnul informator George Simion. În România, din păcate, nu cred că cineva poate candida la prezidențiale fără să aibă susținere”, a declarat omul de afaceri la România TV.

Mai mult, acesta susține că a refuzat în repetate rânduri să îl ajute pe George Simion să ajungă la Mar-a-Lago, după ce toate departamentele SUA au refuzat o întâlnire cu acesta:

„L-am refuzat de atâtea ori pe Simion să-l aduc la Mar-a-Lago, cred că s-a învățat să se descurce singur. Toate departamentele americane la nivel înalt au refuzat întâlnirea cu el, fiindcă nu reprezintă nimic. Președintele american nu se va întâlni niciodată cu Simion, exclus.”

În ceea ce o privește pe Anca Alexandrescu, omul de afaceri a afirmat că nu își explică schimbarea de atitudine față de el și a sugerat că aceasta ar fi primit instrucțiuni în ziua alegerilor din SUA.

„Despre Anca Alexandrescu, nu știu de ce s-a schimbat (n.r. față de mine), nu știu de ce se comportă așa, probabil a primit ordin în ziua alegerilor lui Trump. Primesc numai amenințări din luna ianuarie 2025 prin mesaje prin prietenii mei. Eu chiar sunt indiferent, o las să facă ce vrea ea. Nu mă cobor la nivelul dumneaei”.

Tensiunile dintre Dragoș Sprînceană, român stabilit în SUA, și conducerea AUR au escaladat în ultimele zile. Reprezentanții formațiunii susțin că omul de afaceri ar fi nemulțumit pentru că partidul nu a apelat la serviciile sale pentru facilitarea unor întâlniri cu lideri politici americani. În replică, Sprînceană a publicat conversații purtate cu vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, acuzându-i pe liderii partidului că dezinformează.

„Domnul Petrișor Peiu - AUR își încearcă norocul cu o nouă minciună. A spus public următoarele:

Eu as fi insistat să se facă întâlnirea cu doar 30 de minute înainte. Si ca nu se face asa ceva! Dar cumva ei au reușit sa ne acomodeze întâlnirea întrun termen foarte scurt. (Probabil după ce a gafat si a pus o poza cu paharul de vin pe masa încearcă acum sa se scuze de ce erau bauți) Răspuns: Dragii români care le credeți minciunile acestora - Hai sa atașam mesajele cu mine și el, sa demonstrăm cum mint cu nerușinare pe toată lumea! Să îți fie rușine Petrișor Peiu la vârsta ta, să spui ca am cerut întâlnirea cu 30 minute înainte (când am cerut-o cu o zi înainte cu cei 3 candidați favoriți, si se vad datele clar in mesaje), după care voi ați insistat să ne vedem ca noi deja aveam alt program făcut și ca nu s-au consumat băuturi alcoolice de către Simion și membrii AUR și înainte sa ajungem și in timpul întâlnirii când ai pus o poză care vă avantajează pe voi dar ai uitat să tai paharul de vin din poză. Chiar nu înțeleg de ce trebuie să minți. Rușine !!! A declarat ca eu as fi supărat, fiindcă ei au refuzat sa lucreze cu mine pe consultanță politică și lobby în Statele Unite. Răspuns: O altă minciună cu nerușinare. Te rog să faci public dovezile care îți susțin bazaconiile. Și cum nu ai - îți recomand să nu te mai faci de rușine public ca totuși ai o vârstă!

Concluzie: Nu asta este important totusi. Stim nivelul politicienilor din Romania. Important rămâne faptul ca George Simion a făcut rău țării prin a face lobby sa scoată România din Visa Waiver.”, scrie Dragoș Sprînceană.

De cealaltă parte, vicepreședintele AUR respinge acuzațiile și susține că nemulțumirea lui Sprînceană ar fi generată de faptul că partidul nu a apelat la serviciile sale pentru activități de lobby în Statele Unite.

„Domnul Sprînceană are o foarte mare nemulțumire că AUR nu face o campanie de lobby prin el. Așa ne-am cunoscut, în 2023, cred. Avem un prieten comun. Dânsul era, dacă nu mai este încă, vice-președinte al PNL Statele Unite. Și el a venit cu ideea asta, inițial vrea să candideze din partea AUR. Eu nu eram membru AUR atunci, dar eram prieten cu George Simion, le-am făcut cunoștință. După care s-a trezit că nu mai poate să candideze, că nu-l lasă soția”, a spus Peiu.