Politica

Dragoș Sprînceană, noi dezvăluiri despre delegația AUR în SUA. Ce spune despre George Simion

Comentează știrea
Dragoș Sprînceană, noi dezvăluiri despre delegația AUR în SUA. Ce spune despre George SimionDragoș Sprînceană și Răzvan Simion se află în conflict deschis. Sursa foto: colaj EVZ
Din cuprinsul articolului

Dragoș Sprînceană a revenit, pe Facebook, cu precizări după ce l-a acuzat pe George Simion că ar fi primit membri ai Comisiei Federale Electorale din SUA sub influența alcoolului. Afaceristul a ironizat o fotografie publicată de Petrișor Peiu, senator AUR, care încerca să-l disculpe pe liderul partidului.

Dragoș Sprînceană, care a făcut parte din delegația americană, spune că Petrișor Peiu a negat consumul de alcool la eveniment și că a publicat o poză trunchiată, realizată la o întâlnire la care senatorul AUR nici măcar nu ar fi fost prezent fizic.

Dragoș Sprînceană, încă o replică pentru AUR, în scandalul momentului

Omul de afaceri româno-american susține că indicii clare privind consumul de alcool pot fi observate chiar în imaginea distribuită de reprezentantul AUR.

Haideți să ne întrebăm de ce minte Petrișor Peiu de la AUR și spune că nu s-au consumat băuturi alcoolice la întâlnirea Comisiei Federale Americane Electorale din care eu făceam parte și George Simion plus colegii lui din partidul AUR.

Românii care renunță la alcool. Rezultate neașteptate ale unui studiu
Românii care renunță la alcool. Rezultate neașteptate ale unui studiu
A șaptea minune a Antichității, recuperată din Marea Mediterană. Blocuri masive din Farul din Alexandria, scoase de arheologi
A șaptea minune a Antichității, recuperată din Marea Mediterană. Blocuri masive din Farul din Alexandria, scoase de arheologi

Chiar dacă lui Petrișor Peiu i s-a ordonat de George Simion să reacționeze (fiindcă mă știu cu Petrișor de ani de zile) acesta a postat o poză de la o întâlnire unde el nici nu a fost prezent și unde se observă clar paharele de vin pe masă și unul chiar cu vin în el”, a scris Dragoș Sprînceană pe Facebook.

Reprezentanții AUR, ironizați de “emisarul” României pe lângă Donald Trump

În continuare, Dragoș Sprînceană a dezvăluit detalii din culisele întâlnirii, afirmând că în fața membrilor AUR se aflau mai multe sticle cu băuturi alcoolice. Potrivit afaceristului, delegația americană nu s-a atins de alcool, spre deosebire de reprezentanții AUR, pe care nu a ratat ocazia să-i ironizeze.

Remarca Nr. 1 – majoritatea celor din grupul AUR stăteau în partea opusă a mesei (la cum vă uitați în poză) unde se aflau băuturile și sticlele de vin. Noi am fost singurii de la masă care nu am consumat alcool. Ei au spus că au băut numai apă – Deci poate avem de-a face cu un miracol și apa s-a transformat în vin!

Remarca Nr. 2 – Mi s-a comunicat că berea și vinul nu sunt considerate băuturi alcoolice în România… sunt «ceaiuri mai tari». De la țuică/ palincă/ vodkă/ whisky în sus se consideră a fi băuturi alcoolice”, a adăugat acesta.

Dragoș Sprînceană

Dragoș Sprînceană. Sursa foto: Facebook

Care a fost reacția lui George Simion

Acuzațiile “emisarului” României pe lângă Donald Trump au fost lansate pentru a întări și mai mult dezvăluirile anterioare potrivit cărora liderul AUR s-ar fi lăudat, în stare de ebrietate fiind, că a influențat eliminarea țării noastre din programul Visa Waiver.

În replică, fostul candidat la președinția România George Simion, a catalogat cele spuse de Dragos Sprînceană drept „minciuni ale sistemului”.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Theo spune:
    10 februarie 2026 la 15:41

    Verifica cineva ce afirma d-l Spranceana?

Stiri calde

16:52 - Bolojan: Medicii pregătiți pe bani publici ar trebui să profeseze câțiva ani în România
16:39 - Românii care renunță la alcool. Rezultate neașteptate ale unui studiu
16:31 - A șaptea minune a Antichității, recuperată din Marea Mediterană. Blocuri masive din Farul din Alexandria, scoase de a...
16:24 - Ministrul Culturii retrage propunerea ca actorii să fie pontați după protestul de la TNB
16:16 - Bolojan anunță schimbări majore la taxele locale din 2027
16:03 - Mihai Trăistariu, atac dur la adresa Andreei Bălan: Nu ți-e rușine un pic să jurizezi Eurovision?

HAI România!

Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit

Proiecte speciale