Dragoș Sprînceană, noi dezvăluiri despre delegația AUR în SUA. Ce spune despre George Simion

Dragoș Sprînceană a revenit, pe Facebook, cu precizări după ce l-a acuzat pe George Simion că ar fi primit membri ai Comisiei Federale Electorale din SUA sub influența alcoolului. Afaceristul a ironizat o fotografie publicată de Petrișor Peiu, senator AUR, care încerca să-l disculpe pe liderul partidului.

Dragoș Sprînceană, care a făcut parte din delegația americană, spune că Petrișor Peiu a negat consumul de alcool la eveniment și că a publicat o poză trunchiată, realizată la o întâlnire la care senatorul AUR nici măcar nu ar fi fost prezent fizic.

Omul de afaceri româno-american susține că indicii clare privind consumul de alcool pot fi observate chiar în imaginea distribuită de reprezentantul AUR.

„Haideți să ne întrebăm de ce minte Petrișor Peiu de la AUR și spune că nu s-au consumat băuturi alcoolice la întâlnirea Comisiei Federale Americane Electorale din care eu făceam parte și George Simion plus colegii lui din partidul AUR.

Chiar dacă lui Petrișor Peiu i s-a ordonat de George Simion să reacționeze (fiindcă mă știu cu Petrișor de ani de zile) acesta a postat o poză de la o întâlnire unde el nici nu a fost prezent și unde se observă clar paharele de vin pe masă și unul chiar cu vin în el”, a scris Dragoș Sprînceană pe Facebook.

În continuare, Dragoș Sprînceană a dezvăluit detalii din culisele întâlnirii, afirmând că în fața membrilor AUR se aflau mai multe sticle cu băuturi alcoolice. Potrivit afaceristului, delegația americană nu s-a atins de alcool, spre deosebire de reprezentanții AUR, pe care nu a ratat ocazia să-i ironizeze.

„Remarca Nr. 1 – majoritatea celor din grupul AUR stăteau în partea opusă a mesei (la cum vă uitați în poză) unde se aflau băuturile și sticlele de vin. Noi am fost singurii de la masă care nu am consumat alcool. Ei au spus că au băut numai apă – Deci poate avem de-a face cu un miracol și apa s-a transformat în vin!

Remarca Nr. 2 – Mi s-a comunicat că berea și vinul nu sunt considerate băuturi alcoolice în România… sunt «ceaiuri mai tari». De la țuică/ palincă/ vodkă/ whisky în sus se consideră a fi băuturi alcoolice”, a adăugat acesta.

Acuzațiile “emisarului” României pe lângă Donald Trump au fost lansate pentru a întări și mai mult dezvăluirile anterioare potrivit cărora liderul AUR s-ar fi lăudat, în stare de ebrietate fiind, că a influențat eliminarea țării noastre din programul Visa Waiver.

În replică, fostul candidat la președinția România George Simion, a catalogat cele spuse de Dragos Sprînceană drept „minciuni ale sistemului”.