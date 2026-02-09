Politica

AUR respinge acuzațiile legate de contractele de lobby. Reprezentanții partidului, front comun în jurul lui Simion

Comentează știrea
AUR respinge acuzațiile legate de contractele de lobby. Reprezentanții partidului, front comun în jurul lui SimionGeorge Simion. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Partidul AUR nu a semnat, nu a plătit și nu a dat pe nimeni în judecată în SUA, a declarat purtătorul de cuvânt Ştefăniţă Avrămescu, menționând totodată că George Simion nu a apelat la firme de lobby.

AUR, în centrul unui nou scandal

„Nu am semnat, nu am plătit şi nu am dat pe nimeni în judecată în Statele Unite. Nu am plătit firme de lobby şi nu am acţionat pe nimeni în instanţă în Statele Unite. Şi sper că prin aceste precizări să răspund multora dintre întrebările pe care dumneavoastră, cei din presă, le veţi avea”, a declarat Avrămescu.

Senatorul Petrişor Peiu a confirmat poziția partidului, respingând informațiile despre un contract cu o firmă de lobby din SUA.

Șir de controverse

„S-a vorbit despre un contract pe care l-ar fi avut partidul cu o firmă de lobby din SUA, contract pentru care s-ar fi plătit un avans, din când te înţeleg, şi în urma neexecutării clauzelor din contract s-a ajuns la un proces. Totul este fals. Contractul respectiv nu este semnat, contractul respectiv nu a presupus şi nu s-a făcut nici o plată în avans şi aşa cum a spus domnul deputat Avrămescu, care este purtătorul nostru de cuvânt, nu există un proces pentru recuperarea unei sume care nu a fost plătită”, a arătat Peiu.

Codul secret al Elenei Ceaușescu și motivul pentru care „Cabinetul 2” a impus telefoane speciale, fără disc, în instituțiile-cheie ale statului
Codul secret al Elenei Ceaușescu și motivul pentru care „Cabinetul 2” a impus telefoane speciale, fără disc, în instituțiile-cheie ale statului
Bolojan pune presiune pe primării: Nu mai trebuie să stea cu mâna întinsă către bugetul de stat
Bolojan pune presiune pe primării: Nu mai trebuie să stea cu mâna întinsă către bugetul de stat
Dragos Sprânceană

Dragos Sprânceană. Sursa foto: Instagram

El a subliniat că toate demersurile partidului AUR în relația cu oficialii străini au fost realizate în mod într-un cadru bine definit.

„Adică cerem sau nu cerem o întrevedere, convenim de comun acord, în calitate de şef de partid, nu în calitate de clienţi ai unor firme de avocaturi”, a adăugat senatorul.

Liderul AUR, despre acuzațiile lansate de Dragoș Sprânceană

Președintele AUR, George Simion, a respins acuzațiile lansate de omul de afaceri Dragoș Sprînceană, stabilit în SUA, care susținea că ar fi făcut lobby împotriva României pentru a fi exclusă din programul Visa Waiver. Simion a afirmat într-un videoclip publicat pe rețelele sociale că nu a cumpărat influență și nu a plătit pentru întâlniri cu președintele american Donald Trump.

Potrivit liderului AUR, aceste acuzații fac parte dintr-o campanie de manipulare, similară cu cea din timpul alegerilor trecute.

„Nu am plătit bani să mă întâlnesc cu Donald Trump, nu am cumpărat lobby sau influență în SUA. Lecția de manipulare. Cu cât o minciună este mai mare, cu atât mai credibilă este. Sau asta vor să facă cei care manipulează românii”, a spus Simion.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Codul secret al Elenei Ceaușescu și motivul pentru care „Cabinetul 2” a impus telefoane speciale, fără disc, în insti...
23:50 - Olivia Odăianu, scriitoarea care a transformat observația în thriller de cinema. Thriller românesc cu distribuție int...
23:42 - Istoria Campionatului Mondial - 1982. Italia, cea mai criticată câștigătoare din istorie
23:33 - AUR respinge acuzațiile legate de contractele de lobby. Reprezentanții partidului, front comun în jurul lui Simion
23:24 - Necunoscutele vieții legendarului Michelangelo - o analiză profundă marca Evenimentul Istoric Nr 95!
23:16 - Plahotniuc, obligat să întoarcă statului aproximativ 100 de mii de lei pentru extrădarea din Grecia

HAI România!

Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului

Proiecte speciale