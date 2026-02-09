AUR respinge acuzațiile legate de contractele de lobby. Reprezentanții partidului, front comun în jurul lui Simion

Partidul AUR nu a semnat, nu a plătit și nu a dat pe nimeni în judecată în SUA, a declarat purtătorul de cuvânt Ştefăniţă Avrămescu, menționând totodată că George Simion nu a apelat la firme de lobby.

„Nu am semnat, nu am plătit şi nu am dat pe nimeni în judecată în Statele Unite. Nu am plătit firme de lobby şi nu am acţionat pe nimeni în instanţă în Statele Unite. Şi sper că prin aceste precizări să răspund multora dintre întrebările pe care dumneavoastră, cei din presă, le veţi avea”, a declarat Avrămescu.

Senatorul Petrişor Peiu a confirmat poziția partidului, respingând informațiile despre un contract cu o firmă de lobby din SUA.

„S-a vorbit despre un contract pe care l-ar fi avut partidul cu o firmă de lobby din SUA, contract pentru care s-ar fi plătit un avans, din când te înţeleg, şi în urma neexecutării clauzelor din contract s-a ajuns la un proces. Totul este fals. Contractul respectiv nu este semnat, contractul respectiv nu a presupus şi nu s-a făcut nici o plată în avans şi aşa cum a spus domnul deputat Avrămescu, care este purtătorul nostru de cuvânt, nu există un proces pentru recuperarea unei sume care nu a fost plătită”, a arătat Peiu.

El a subliniat că toate demersurile partidului AUR în relația cu oficialii străini au fost realizate în mod într-un cadru bine definit.

„Adică cerem sau nu cerem o întrevedere, convenim de comun acord, în calitate de şef de partid, nu în calitate de clienţi ai unor firme de avocaturi”, a adăugat senatorul.

Președintele AUR, George Simion, a respins acuzațiile lansate de omul de afaceri Dragoș Sprînceană, stabilit în SUA, care susținea că ar fi făcut lobby împotriva României pentru a fi exclusă din programul Visa Waiver. Simion a afirmat într-un videoclip publicat pe rețelele sociale că nu a cumpărat influență și nu a plătit pentru întâlniri cu președintele american Donald Trump.

Potrivit liderului AUR, aceste acuzații fac parte dintr-o campanie de manipulare, similară cu cea din timpul alegerilor trecute.

„Nu am plătit bani să mă întâlnesc cu Donald Trump, nu am cumpărat lobby sau influență în SUA. Lecția de manipulare. Cu cât o minciună este mai mare, cu atât mai credibilă este. Sau asta vor să facă cei care manipulează românii”, a spus Simion.