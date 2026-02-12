Percheziții DNA la șeful Poliției Sectorului 1. Suspiciuni de corupție

Direcția Națională Anticorupție desfășoară percheziții la domiciliul șefului Poliției Sectorului 1 din București, într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție. Operațiunea este în curs, iar până la acest moment autoritățile nu au oferit declarații oficiale, potrivit știripesurse. Ancheta îl vizează pe conducătorul Poliției Sectorului 1, care este suspectat de mai multe fapte de corupție.

Pe lângă șeful Poliției Sector 1, ar fi implicați și mai mulți ofițeri din cadrul Serviciului de Investigații Economice al sectorului. Perchezițiile sunt în desfășurare, iar anchetatorii continuă verificările în acest caz.

Până la această oră, nu au fost comunicate detalii suplimentare privind natura exactă a faptelor investigate sau eventualele măsuri dispuse.

În atenția procurorilor se află Andrei Manta, șeful serviciului, dar investigațiile îi privesc și pe mai mulți agenți care îi sunt subordonați. Descinderile au loc atât la biroul oficial al acestuia, cât și în încăperile folosite de polițiștii din subordine. Percheziții la persoanele care l-au amenințat cu moartea pe Victor Rebengiuc Primarul Negoiță, pozitiv la cocaină la un test rapid antidrog făcut la tribunal Potrivit informațiilor obținute din surse apropiate anchetei, dosarul vizează suspiciuni privind posibile abateri în procesul de recuperare a unor sume importante de bani de la companii de transport care operează prin aplicații de tip taxi. De asemenea, anchetatorii verifică și eventuale situații în care anumite societăți comerciale ar fi beneficiat de tratament preferențial din partea polițiștilor implicați în cauză.

În ultima perioadă, DNA a deschis mai multe dosare care privesc administrații de sector din Capitală.

În Sectorul 3, primarul Robert Negoiță se află sub control judiciar pe cauțiune, într-un dosar ce vizează posibile fapte de abuz în serviciu.

În Sectorul 5, administratorul public Constantin Cârlogea, arhitectul-șef Mihai Bașca și directorul general adjunct al Poliției Locale, Florin Chioran, se află sub control judiciar pentru acuzații de trafic de influență, complicitate la trafic de influență și luare de mită.