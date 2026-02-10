Percheziții de amploare la Serviciul de Informații sud-coreene după acuzații privind zboruri de drone către Coreea de Nord

Autoritățile sud-coreene au desfășurat marți o amplă operațiune de percheziții la sediile unor structuri-cheie de informații și apărare, în cadrul unei anchete care vizează presupuse zboruri neautorizate de drone către Coreea de Nord, conform cotidianului Koreea Times.

Potrivit oficialilor, trei ofițeri activi ai armatei sud-coreene au fost înregistrați oficial ca suspecți în dosar, pe fondul suspiciunilor privind implicarea lor în aceste incursiuni aeriene.

Ancheta este coordonată de o echipă mixtă formată din polițiști și anchetatori militari și a fost declanșată în urma acuzațiilor formulate de Coreea de Nord, care a susținut că spațiul său aerian a fost încălcat de drone provenite din Sud.

Echipa comună de anchetă a efectuat percheziții și ridicări de documente la sediile National Intelligence Service și ale Defense Intelligence Command, precum și în alte 16 locații. Printre acestea s-au numărat locuințele și birourile suspecților implicați în dosar.

Cei trei ofițeri activi, dintre care unul are gradul de maior, iar altul pe cel de căpitan, fac parte dintr-o unitate de informații militare.

Aceștia sunt suspectați că ar fi avut legături directe sau indirecte cu zborurile de drone care au declanșat reacții oficiale din partea Phenianului.

Investigația comună a fost lansată luna trecută, după ce Coreea de Nord a afirmat că suveranitatea sa a fost încălcată prin incursiuni cu drone în luna septembrie și pe 4 ianuarie.

Autoritățile sud-coreene au tratat acuzațiile cu maximă seriozitate, având în vedere sensibilitatea relațiilor intercoreene și riscurile de securitate regională.

Inițial, anchetatorii s-au concentrat asupra a trei suspecți civili. Printre aceștia se află un student la studii postuniversitare, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care a susținut că el ar fi fost responsabil pentru operarea dronelor.

Ulterior, ancheta a scos la iveală conexiuni între studentul respectiv și o unitate de informații militare.

Potrivit informațiilor apărute în cadrul investigației, tânărul, identificat cu numele de familie Oh, ar fi cooperat în timpul unor operațiuni ale unei companii media care ar fi funcționat ca firmă paravan pentru activități de informații.

De asemenea, anchetatorii au identificat un angajat al NIS care ar fi transferat sume de ordinul sutelor de milioane de woni către Oh.

Serviciul de informații sud-coreean a declanșat o inspecție internă după descoperirea tranzacțiilor, la finalul lunii trecute.

Până în prezent, NIS nu a reușit să stabilească o legătură clară între sumele transferate și zborurile de drone investigate. Ancheta continuă, iar autoritățile nu au formulat concluzii definitive.

Cei trei suspecți civili sunt cercetați sub acuzațiile de încălcare a legislației privind siguranța aviației și de „favorizare a inamicului”, infracțiuni prevăzute de legislația sud-coreeană în materie de securitate națională.