Actualitate

Percheziții de amploare la Serviciul de Informații sud-coreene după acuzații privind zboruri de drone către Coreea de Nord

Comentează știrea
Percheziții de amploare la Serviciul de Informații sud-coreene după acuzații privind zboruri de drone către Coreea de NordDrona Coreea de Sud / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Autoritățile sud-coreene au desfășurat marți o amplă operațiune de percheziții la sediile unor structuri-cheie de informații și apărare, în cadrul unei anchete care vizează presupuse zboruri neautorizate de drone către Coreea de Nord, conform cotidianului Koreea Times.

Potrivit oficialilor, trei ofițeri activi ai armatei sud-coreene au fost înregistrați oficial ca suspecți în dosar, pe fondul suspiciunilor privind implicarea lor în aceste incursiuni aeriene.

Ancheta este coordonată de o echipă mixtă formată din polițiști și anchetatori militari și a fost declanșată în urma acuzațiilor formulate de Coreea de Nord, care a susținut că spațiul său aerian a fost încălcat de drone provenite din Sud.

Operațiune amplă de percheziții a autorităților sud-coreeene

Echipa comună de anchetă a efectuat percheziții și ridicări de documente la sediile National Intelligence Service și ale Defense Intelligence Command, precum și în alte 16 locații. Printre acestea s-au numărat locuințele și birourile suspecților implicați în dosar.

Ce se întâmplă dacă un algoritm de AI îți greșește diagnosticul medical. Cine răspunde legal în 2026
Ce se întâmplă dacă un algoritm de AI îți greșește diagnosticul medical. Cine răspunde legal în 2026
Rică Răducanu, dependent de păcănele la 79 de ani. Câți bani a pierdut și cine îi încasează pensia
Rică Răducanu, dependent de păcănele la 79 de ani. Câți bani a pierdut și cine îi încasează pensia

Cei trei ofițeri activi, dintre care unul are gradul de maior, iar altul pe cel de căpitan, fac parte dintr-o unitate de informații militare.

Aceștia sunt suspectați că ar fi avut legături directe sau indirecte cu zborurile de drone care au declanșat reacții oficiale din partea Phenianului.

Contextul acuzațiilor formulate de Coreea de Nord

Investigația comună a fost lansată luna trecută, după ce Coreea de Nord a afirmat că suveranitatea sa a fost încălcată prin incursiuni cu drone în luna septembrie și pe 4 ianuarie.

Autoritățile sud-coreene au tratat acuzațiile cu maximă seriozitate, având în vedere sensibilitatea relațiilor intercoreene și riscurile de securitate regională.

Inițial, anchetatorii s-au concentrat asupra a trei suspecți civili. Printre aceștia se află un student la studii postuniversitare, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care a susținut că el ar fi fost responsabil pentru operarea dronelor.

Legături între suspecți civili și structuri de informații

Ulterior, ancheta a scos la iveală conexiuni între studentul respectiv și o unitate de informații militare.

Potrivit informațiilor apărute în cadrul investigației, tânărul, identificat cu numele de familie Oh, ar fi cooperat în timpul unor operațiuni ale unei companii media care ar fi funcționat ca firmă paravan pentru activități de informații.

Percheziții sud-coreene

Percheziții sud-coreene / sursa foto: captură video

De asemenea, anchetatorii au identificat un angajat al NIS care ar fi transferat sume de ordinul sutelor de milioane de woni către Oh.

Serviciul de informații sud-coreean a declanșat o inspecție internă după descoperirea tranzacțiilor, la finalul lunii trecute.

Investigații în desfășurare și acuzații penale ale aurorităților sud-coreene

Până în prezent, NIS nu a reușit să stabilească o legătură clară între sumele transferate și zborurile de drone investigate. Ancheta continuă, iar autoritățile nu au formulat concluzii definitive.

Cei trei suspecți civili sunt cercetați sub acuzațiile de încălcare a legislației privind siguranța aviației și de „favorizare a inamicului”, infracțiuni prevăzute de legislația sud-coreeană în materie de securitate națională.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:15 - Plafonarea sporului pentru condiții de muncă, contestată la CCR
14:04 - Tedi motociclistul despre Mircea Badea: A vrut să profite de accidentarea mea
13:59 - Meta, sub presiunea Comisiei Europene. Riscă să fie sancționată
13:54 - Netanyahu, vizită în SUA pentru a se coordona cu Trump cu privire la Iran
13:48 - Spor natural negativ al populaţiei României în 2025. Ce arată datele INS
13:43 - Cartea lui Andrew, în care promite dezvăluiri, ar putea fi „ultimul cui bătut în coșciugul monarhiei”

HAI România!

Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit

Proiecte speciale