Adolescenți, executați în Coreea de Nord pentru că au urmărit „Squid Game”

Autoritățile din Coreea de Nord au recurs la execuții și pedepse extreme împotriva adolescenților și tinerilor surprinși urmărind seriale sud-coreene sau ascultând muzică K-pop, potrivit unor noi informații prezentate la începutul lunii februarie de organizații internaționale pentru drepturile omului, conform Fox News.

Mărturiile colectate indică faptul că accesul la conținut media străin este tratat drept infracțiune gravă, iar sancțiunile diferă în funcție de statutul social și de relațiile familiilor celor implicați.

Amnesty International a transmis că a primit declarații de la un dezertor cu legături de familie în provincia Yanggang, care a relatat că mai multe persoane, inclusiv elevi, au fost executate pentru vizionarea serialului sud-coreean „Squid Game”.

Potrivit organizației, autoritățile nord-coreene au considerat acest tip de conținut drept o amenințare ideologică, iar pedepsele aplicate au fost menite să descurajeze orice interes pentru cultura din afara țării.

În paralel, cercetătorii au documentat și alte cazuri de pedepse severe, precum muncă forțată pe termen lung și umilire publică, aplicate celor care au consumat sau distribuit materiale media sud-coreene în alte regiuni ale țării.

Kim Joonsik, în vârstă de 28 de ani, care a părăsit Coreea de Nord în 2019, a declarat pentru Amnesty International că a fost surprins de trei ori urmărind seriale sud-coreene în perioada liceului.

„De obicei, când elevii de liceu sunt prinși, dacă familia are bani, primesc doar avertismente”, a explicat acesta.

El a precizat că nu a fost pedepsit legal pentru că familia sa avea relații: „Nu am primit o pedeapsă oficială pentru că aveam conexiuni”, a spus Joonsik în interviu.

În schimb, trei prietene ale surorilor sale au fost condamnate la mai mulți ani de muncă în lagăre, la sfârșitul anilor 2010, după ce au fost surprinse urmărind producții sud-coreene.

Potrivit acestuia, familiile acestora nu aveau posibilitatea de a plăti mită sau de a interveni prin relații politice.

Sarah Brooks, director regional adjunct al Amnesty International, a subliniat că autoritățile nord-coreene „criminalizează accesul la informație, încălcând dreptul internațional, iar apoi permit oficialilor să profite de teama celor care riscă pedepse”.

Ea a adăugat că „această combinație de represiune și corupție afectează cel mai grav persoanele fără resurse sau conexiuni”.

Brooks a mai declarat că frica regimului față de informație „a transformat întreaga populație într-o captivitate ideologică”, iar cei care încearcă să afle mai multe despre lumea din afara Coreei de Nord sau caută divertisment din străinătate se confruntă cu cele mai dure sancțiuni.

Mai mulți dezertori au relatat că, încă din perioada școlii, au fost obligați să asiste la execuții publice. Kim Eunju, în vârstă de 40 de ani, a declarat:

„Când aveam 16–17 ani, ne duceau la execuții și ne arătau totul. Oamenii erau executați pentru că urmăreau sau distribuiau media sud-coreeană. Era o formă de educație ideologică: dacă te uiți, asta ți se va întâmpla și ție”.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, aceste practici sunt utilizate ca instrument de intimidare colectivă, cu scopul de a limita orice influență culturală externă.