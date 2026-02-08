Vacanțe cu risc major. Cele mai nesigure țări pentru turiști în 2026

Cele mai periculoase țări din lume. Călătoriile pot fi experiențe memorabile, însă nu toate destinațiile sunt potrivite pentru turiști. Există țări în care riscurile sunt foarte mari din cauza războaielor, criminalității, instabilității politice sau lipsei de siguranță pentru străini, potrivit en.as.com.

Ministerele de Externe, organizațiile internaționale și rapoartele de securitate avertizează constant asupra unor zone unde vacanțele pot deveni periculoase sau chiar imposibile.

Afganistanul este considerat una dintre cele mai periculoase țări din lume. Situația de securitate este instabilă, iar atacurile armate și violențele pot apărea oricând. Nu există protecție reală pentru turiști, iar autoritățile nu pot garanta siguranța străinilor.

Deplasarea între orașe este riscantă, iar accesul în multe regiuni este strict controlat. Pentru femei, pericolul este și mai mare, din cauza restricțiilor severe și a lipsei drepturilor fundamentale.

Siria rămâne o țară afectată de conflicte armate, în ciuda faptului că luptele nu mai au intensitatea de acum câțiva ani. În multe zone există încă bombardamente, atacuri și grupări armate. Minele neexplodate reprezintă un pericol constant, inclusiv în apropierea orașelor. Infrastructura este distrusă, iar sistemul medical este extrem de limitat. Majoritatea guvernelor interzic deplasările turistice în Siria.

Somalia este cunoscută pentru nivelul foarte ridicat de insecuritate. Grupări extremiste sunt active în mai multe regiuni și lansează frecvent atacuri armate. Capitala Mogadishu este afectată periodic de explozii și atentate. Răpirile de străini sunt un risc real, iar autoritățile locale nu au control total asupra teritoriului. Turiștii nu pot circula liber, iar deplasările sunt posibile doar cu protecție armată.

Venezuela este una dintre cele mai periculoase țări din America de Sud pentru vizitatori. Criza economică profundă a dus la creșterea infracționalității. Jafurile armate, furturile și răpirile sunt frecvente, inclusiv în zonele turistice și în marile orașe.

Lipsa alimentelor, a medicamentelor și a serviciilor de bază afectează viața de zi cu zi. Străinii pot deveni ținte ușoare, mai ales din cauza percepției că au bani sau obiecte de valoare.

Haiti se confruntă cu o situație gravă de securitate. Bande armate controlează cartiere întregi, iar violențele sunt aproape zilnice. Răpirile pentru răscumpărare sunt foarte frecvente, inclusiv în cazul cetățenilor străini. Poliția are resurse limitate, iar autoritățile statului nu reușesc să mențină ordinea. Chiar și deplasările scurte pot deveni extrem de periculoase.

Yemenul este afectat de un conflict armat prelungit. Bombardamentele, luptele între facțiuni și lipsa serviciilor medicale fac imposibil turismul. Aeroporturile funcționează limitat, iar accesul în țară este dificil. Infrastructura este distrusă, iar lipsa apei și a alimentelor reprezintă un risc major pentru orice vizitator.

Libia nu este o destinație sigură pentru turiști. Țara este divizată între grupări rivale, iar luptele pot izbucni oricând. Răpirile, jafurile și violențele armate sunt frecvente. Lipsa unui guvern stabil și a unei structuri de securitate eficiente face ca protecția străinilor să fie imposibilă.

Republica Centrafricană este una dintre cele mai nesigure țări din Africa. Grupările armate controlează zone întinse, iar confruntările sunt frecvente. Răpirile, atacurile asupra civililor și jafurile sunt raportate constant. Sistemul medical este aproape inexistent, iar deplasările între orașe sunt extrem de riscante.

Coreea de Nord reprezintă un risc ridicat pentru turiști. Vizitatorii sunt atent supravegheați, iar orice abatere de la regulile stricte impuse de regim poate duce la reținere sau condamnare. Comunicarea cu exteriorul este limitată, iar asistența consulară este aproape imposibilă.