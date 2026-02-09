Un elicopter militar s-a părbușit în Coreea de Sud. Două persoane au murit

Un exercițiu militar de rutină desfășurat în Coreea de Sud s-a transformat într-un incident tragic, după ce un elicopter al armatei s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament, iar ambii membri ai echipajului aflați la bord și-au pierdut viața, potrivit Reuters.

Accidentul s-a produs în cadrul unui zbor de instrucție planificat, eveniment care a provocat un puternic șoc atât în rândul forțelor armate, cât și în opinia publică. Astfel de exerciții sunt concepute pentru pregătirea militarilor în condiții controlate, nu pentru a se solda cu pierderi de vieți omenești.

Potrivit autorităților, elicopterul participa la o misiune obișnuită de antrenament când, din cauze care nu au fost încă stabilite, s-a prăbușit brusc. La bord se aflau două persoane, iar în pofida intervenției rapide a echipelor de salvare, ambii membri ai echipajului au decedat ulterior din cauza rănilor suferite. Prăbușirea nu a implicat civili și nu a generat pagube materiale în zonă, însă impactul emoțional a fost major asupra martorilor și familiilor victimelor.

Aeronava implicată era un elicopter de atac utilizat frecvent de armata sud-coreeană în misiuni de instruire. Primele informații indică faptul că la locul accidentului nu au fost observate explozii sau incendii, element care ridică semne de întrebare cu privire la cauza exactă a prăbușirii. În acest moment, circumstanțele incidentului rămân neclare.

Ca măsură preventivă, autoritățile militare au decis suspendarea temporară a zborurilor pentru elicopterele de același tip. În paralel, a fost constituită o echipă de anchetă care va analiza toate ipotezele posibile, inclusiv o eventuală defecțiune tehnică sau o eroare umană. Oficialii au precizat că obiectivul este clarificarea completă a situației pentru a evita producerea unor accidente similare în viitor.

Armata Coreei de Sud a dat asigurări că va acționa cu transparență deplină.