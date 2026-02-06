International

Cât de pregătită este NATO pentru un atac rus în Lituania. S-au descoperit vulnerabilități critice

Comentează știrea
Cât de pregătită este NATO pentru un atac rus în Lituania. S-au descoperit vulnerabilități criticeSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

O simulare militară recentă arată că Rusia ar putea invada Lituania și atinge majoritatea obiectivelor sale în doar câteva zile, profitând de ezitarea aliaților NATO. Scenariul, care se desfășoară în octombrie 2026, pornește de la o presupusă „criză umanitară” în Kaliningrad, folosită de Kremlin ca pretext pentru o intervenție limitată pe teritoriul lituanian, potrivit Wall Street Journal.

NATO, testată într-un scenariu de invazie rapidă a Lituaniei

Exercițiul a fost realizat de publicația germană Die Welt împreună cu Centrul german pentru jocuri de război al Universității Helmut-Schmidt, instituție afiliată forțelor armate germane. Simularea a evaluat capacitatea NATO de a reacționa la un conflict limitat pe teritoriul Lituaniei.

Scenariul se desfășoară în octombrie 2026 și pornește de la o presupusă „criză umanitară” în Kaliningrad, invocată de Kremlin ca pretext pentru intervenție. Rusia ar invada Lituania prin ocuparea orașului Marijampole, situat pe Via Baltica și pe ruta de tranzit care leagă Belarus de exclava rusă Kaliningrad.

Simularea evidențiază vulnerabilități ale NATO și lipsa de coordonare aliată

Conform tratatelor existente, Lituania este obligată să mențină coridorul deschis pentru traficul rusesc. În scenariu, aproximativ 15.000 de soldați ruși domină rapid situația în lipsa unei reacții ferme a NATO, evidențiind un eșec major de coordonare între aliați.

llie Bolojan, scrisoare către șefa CCR: Reforma pensiilor magistraților blochează fondurile europene
llie Bolojan, scrisoare către șefa CCR: Reforma pensiilor magistraților blochează fondurile europene
Dragoș Sprânceană îl acuză pe George Simion că e „trădător de țară”. Românul prezent în preajma lui Trump, dezvăluiri despre Visa Waiver
Dragoș Sprânceană îl acuză pe George Simion că e „trădător de țară”. Românul prezent în preajma lui Trump, dezvăluiri despre Visa Waiver
Lituania

Lituania. Sursa foto: Pixabay

Statele Unite refuză să invoce Articolul 5, Germania ezită să intervină, iar brigada germană din Lituania rămâne pasivă după ce Rusia minează zonele din apropierea bazelor NATO cu dronă. Polonia își mobilizează trupele, dar nu le trimite peste graniță, iar analiștii subliniază că percepția lipsei de voință politică a fost decisivă.

Lituania respinge concluziile pesimiste ale simulării

Autoritățile lituaniene resping concluziile exercițiului care arătau vulnerabilități ale NATO. Contraamiralul Giedrus Premeneckas, șeful Statului Major al Apărării, a declarat că serviciile de informații ar detecta din timp pregătirile unei invazii în scenariu real.

El a avertizat că o eventuală invazie a Rusiei ar expune Kaliningradul, o enclavă dificil de apărat, și că Moscova ar risca să-l piardă în fața unei reacții decisive a NATO.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:17 - llie Bolojan, scrisoare către șefa CCR: Reforma pensiilor magistraților blochează fondurile europene
14:04 - Dragoș Sprânceană îl acuză pe George Simion că e „trădător de țară”. Românul prezent în preajma lui Trump, dezvăluiri...
13:56 - Războiul politic din Polonia a ajuns la arestări. Fost ministru al PiS, acuzat de infracțiuni legate de fondurile Min...
13:46 - Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, reținută în cazul mamei ucise de fiica sa la Sibiu
13:34 - Câți bani ar cere Costel Biju pentru o înmormântare. Suma este colosală
13:25 - Un al doilea val de furie populară crește în Iran. Zilele regimului ayatollahilor sunt numărate

HAI România!

Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu

Proiecte speciale