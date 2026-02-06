Cât de pregătită este NATO pentru un atac rus în Lituania. S-au descoperit vulnerabilități critice

O simulare militară recentă arată că Rusia ar putea invada Lituania și atinge majoritatea obiectivelor sale în doar câteva zile, profitând de ezitarea aliaților NATO. Scenariul, care se desfășoară în octombrie 2026, pornește de la o presupusă „criză umanitară” în Kaliningrad, folosită de Kremlin ca pretext pentru o intervenție limitată pe teritoriul lituanian, potrivit Wall Street Journal.

Exercițiul a fost realizat de publicația germană Die Welt împreună cu Centrul german pentru jocuri de război al Universității Helmut-Schmidt, instituție afiliată forțelor armate germane. Simularea a evaluat capacitatea NATO de a reacționa la un conflict limitat pe teritoriul Lituaniei.

Scenariul se desfășoară în octombrie 2026 și pornește de la o presupusă „criză umanitară” în Kaliningrad, invocată de Kremlin ca pretext pentru intervenție. Rusia ar invada Lituania prin ocuparea orașului Marijampole, situat pe Via Baltica și pe ruta de tranzit care leagă Belarus de exclava rusă Kaliningrad.

Conform tratatelor existente, Lituania este obligată să mențină coridorul deschis pentru traficul rusesc. În scenariu, aproximativ 15.000 de soldați ruși domină rapid situația în lipsa unei reacții ferme a NATO, evidențiind un eșec major de coordonare între aliați.

Statele Unite refuză să invoce Articolul 5, Germania ezită să intervină, iar brigada germană din Lituania rămâne pasivă după ce Rusia minează zonele din apropierea bazelor NATO cu dronă. Polonia își mobilizează trupele, dar nu le trimite peste graniță, iar analiștii subliniază că percepția lipsei de voință politică a fost decisivă.

Autoritățile lituaniene resping concluziile exercițiului care arătau vulnerabilități ale NATO. Contraamiralul Giedrus Premeneckas, șeful Statului Major al Apărării, a declarat că serviciile de informații ar detecta din timp pregătirile unei invazii în scenariu real.

El a avertizat că o eventuală invazie a Rusiei ar expune Kaliningradul, o enclavă dificil de apărat, și că Moscova ar risca să-l piardă în fața unei reacții decisive a NATO.