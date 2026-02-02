Forțele navale NATO, trimise în Marea Baltică. Aproximativ 2.000 de militari participă la exercițiul STEADFAST DART 26

Comandamentul Maritim al Forței de Reacție a NATO a părăsit baza navală Rota din Spania la bordul navei amfibii ESPS Castilla, dând startul fazei maritime a exercițiului multinațional STEADFAST DART 26, unul dintre cele mai importante teste de reacție ale Alianței.

Desfășurarea a început pe 31 ianuarie 2026, sub coordonarea Forțelor Maritime Spaniole, desemnate să conducă componenta maritimă a Forței de Reacție a NATO. Misiunea are rolul de a demonstra capacitatea Alianței de a planifica și conduce operațiuni maritime complexe, în format multinațional, la cel mai înalt nivel.

În total, șase nave au plecat din Rota sub comanda NATO, cu ESPS Castilla în rol de navă-amiral și platformă de comandă. Aceasta este escortată de fregata spaniolă ESPS Cristobal Colon și de un grup naval turc, format din nava amfibie TCG Anadolu, nava de sprijin logistic TCG Derya, precum și fregatele TCG İstanbul și TCG Orucreis.

La această desfășurare participă aproximativ 2.000 de militari, marinari, aviatori și pușcași marini. Forța include unități amfibii, elicoptere, sisteme fără pilot, nave de patrulare, mijloace de debarcare, dar și vehicule blindate și amfibii, capabile să acopere întreg spectrul operațiunilor maritime.

Pe parcursul deplasării către Marea Baltică, cu portul Kiel printre principalele destinații, forțele NATO vor integra grupările maritime permanente ale Alianței, dedicate luptei navale și contramăsurilor împotriva minelor. Obiectivul este consolidarea interoperabilității și a coeziunii între flotele statelor aliate.

De asemenea, sunt planificate antrenamente comune cu forțe navale din Portugalia, Franța și Țările de Jos. Exercițiul STEADFAST DART 26 evidențiază rolul strategic al domeniului maritim și capacitatea NATO de a proiecta forță, proteja rutele maritime și susține operațiuni comune.

În paralel, NATO desfășoară exercițiul DYNAMIC FRONT 26, considerat cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite organizat în Europa. Acesta are loc între 26 ianuarie și 13 februarie 2026 și implică structuri militare din mai multe state aliate, inclusiv România, Polonia și Franța.

România joacă un rol important prin găzduirea unor secvențe de instruire în Poligonul Cincu, unde au loc activități cu trageri reale și exerciții de integrare a sprijinului aerian apropiat. Scopul acestor activități este testarea planurilor regionale NATO și coordonarea operațiunilor în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial.