Franța, din nou în conflict cu șeful NATO. Ar vrea apărare europeană fără SUA

Franța, din nou în conflict cu șeful NATO. Ar vrea apărare europeană fără SUAMark Rutte / sursa foto: captură video
Europenii „pot şi trebuie” să-şi asume responsabilitatea pentru propria apărare, a afirmat ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noël Barrot, contrazicând afirmaţiile secretarului general al NATO potrivit cărora Europa nu se poate apăra fără sprijinul SUA. Oficialul a adăugat că această autonomie defensivă este dorită de SUA, arată AFP.

Apărarea, o prioritate pentru Europa. Mesajul ministrului francez al Apărării

„Nu, dragă Mark Rutte. Europenii pot şi trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru propria securitate”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot.

Mesajul oficialului francez vine după ce Mark Rutte a declarat că Europa trebuie să își întărească capacitățile de apărare, dar a sugerat că acest lucru nu ar fi posibil fără sprijinul constant al Statelor Unite.

„Chiar şi Statele Unite sunt de acord cu acest lucru. Există pilonul european al NATO”, a adăugat şeful diplomaţiei franceze pe X.

Reforma administrației publice și relansarea economică. Bolojan va anunța decizia până la finalul săptămânii
Alerte meteo mai rapide și mai precise. Nvidia aduce puterea AI în meteorologie
Jean-Noël Barrot

Jean-Noël Barrot. Sursa foto: Facebook

De ce ar fi legate cele două puteri

În fața eurodeputaților, Mark Rutte a punctat că există o interdependență clară între aceasta și Statele Unite.

„Şi dacă cineva mai crede aici că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuaţi să visaţi. Nu puteţi. Noi nu putem, avem nevoie unul de celălalt”, a insistat el în faţa eurodeputaţilor.

Mark Rutte, în PE: Europa ar fi obligată să își dezvolte propria capacitate de descurajare nucleară

Mark Rutte a atras atenția că, dacă europenii ar încerca să creeze o alianță defensivă complet independentă de Statele Unite, costurile ar fi mult mai ridicate, ajungând la circa 10% din PIB, față de 5% în prezent. De asemenea, secretarul general al NATO a explicat că ar fi necesar ca Europa să dezvolte propria capacitate de descurajare nucleară.

„Asta costă miliarde și miliarde de euro. În plus, ați pierde garantul principal al libertății noastre, umbrela nucleară americană. Așadar, mult noroc!”, a mai spus Mark Rutte în fața eurodeputaților.

Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
