Accidentele feroviare schimbă comportamentul de călătorie în Spania. Prețurile biletelor de tren scad

Teama de a urca într-un tren începe să se facă simțită în Spania, la mai puțin de două săptămâni de la accidentul feroviar de la Adamuz și după o succesiune de avarii și incidente tehnice care au afectat rețeaua feroviară.

Deși nu există încă date oficiale centralizate, utilizatorii frecvenți și căutările din platformele de rezervări indică o tendință clară: prețurile biletelor de tren au început să scadă, chiar dacă ușor, în special pe principalele axe de mare viteză.

Scăderile sunt vizibile în special pe rutele Madrid–Barcelona și Madrid–Valencia, cele mai circulate linii feroviare de mare viteză din Spania. Potrivit datelor furnizate de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, linia Madrid–Barcelona a fost utilizată de 14,6 milioane de pasageri în 2024, în timp ce ruta Madrid–Valencia a transportat 5,6 milioane de călători în aceeași perioadă.

O analiză a ofertelor disponibile cu câteva zile înainte de weekendul 30 ianuarie – 1 februarie arată o ajustare a prețurilor sub nivelurile obișnuite. Un bilet dus-întors Madrid–Barcelona putea fi achiziționat cu aproximativ 81 de euro, un tarif mai mic decât cel practicat, de regulă, pentru rezervările făcute cu puțin timp înainte, inclusiv de către pasagerii abonați pe această rută.

Un comportament similar a fost observat și pe traseul Madrid–Valencia. Pentru același weekend, un bilet dus-întors era disponibil la un preț de aproximativ 60 de euro. În mod obișnuit, un bilet dus cumpărat aproape de data plecării ajunge frecvent la 40 sau 50 de euro, iar întoarcerea de duminică depășește adesea pragul de 65 de euro.

Deocamdată, marile platforme de distribuție a biletelor feroviare evită să formuleze concluzii ferme. Unul dintre operatorii de trenuri de mare viteză a declarat că este „prea devreme” pentru a stabili dacă scăderea prețurilor este strict legată de accidentul de la Adamuz sau dacă reflectă un fenomen sezonier, specific lunilor ianuarie și februarie, perioade caracterizate tradițional de o cerere mai scăzută pentru transportul feroviar.

Cele două axe majore de mare viteză sunt urmate, ca volum de trafic, de conexiunile Madrid–Andaluzia către Sevilla și Málaga sau Granada, fiecare cu aproximativ cinci milioane de pasageri în 2024. Aceste rute sunt însă suspendate din 18 decembrie, ca urmare a accidentului de la Adamuz, ceea ce a perturbat semnificativ mobilitatea în sudul țării.

Chiar și rutele care nu sunt direct afectate de suspendări au resimțit impactul incidentelor din ultimele două săptămâni. Tronsoane ale liniilor Madrid–Valencia și Madrid–Zaragoza–Barcelona au fost marcate de probleme tehnice constante, semnalate de mecanici, de restricții temporare de viteză sau de avarii ale infrastructurii. Un exemplu recent este ruperea unei linii pe un tronson din Catalonia, care a redus marți viteza de circulație la doar 80 km/h pe linia Madrid–Barcelona.

În primele zile de după accidentul de la Adamuz, efectul imediat a fost o creștere a prețurilor biletelor de avion pe rutele Madrid–Sevilla și Madrid–Málaga. Ulterior, aceste tarife s-au stabilizat, însă tendința dominantă a fost orientarea către mobilitatea alternativă, în special transportul rutier partajat.

Datele furnizate de BlaBlaCar arată o creștere explozivă a ofertei de locuri disponibile în mașinile private, imediat după accident. Platforma a detectat o majorare semnificativă a numărului de șoferi dispuși să transporte pasageri necunoscuți contra cost încă din noaptea incidentului, în special pentru călătoriile către Andaluzia și între Andaluzia și Madrid.

Fenomenul s-a amplificat în zilele următoare, iar numărul șoferilor care au publicat curse s-a multiplicat de 11 ori față de săptămânile anterioare. Cea mai puternică creștere a fost înregistrată pe axa Madrid–Sevilla, unde oferta de călătorii a crescut de opt ori. Per ansamblu, oferta de mobilitate partajată între Madrid și Andaluzia a avansat cu 420%.

Un impuls semnificativ al mobilității partajate a fost observat și în Catalonia, unde circulația trenurilor Rodalies a fost complet întreruptă timp de cinci zile și continuă să fie afectată de întârzieri și incidente. Potrivit informațiilor publicate de presa regională, inclusiv Diari Segre, utilizarea transportului partajat a crescut cu aproximativ 20% în acest context.

În ceea ce privește costurile, datele arată că un pasager a plătit, în medie, 32 de euro pentru o călătorie de aproximativ 493 de kilometri între Madrid și Sevilla. Pentru deplasările interne din Andaluzia, pe distanțe medii de 201 kilometri, costul mediu a fost de 15 euro.