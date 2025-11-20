Se scumpesc încă o dată biletele de tren, din decembrie. Condițiile și întârzierile rămân la fel

Noi modificări de preț îi așteaptă pe pasagerii CFR odată cu lansarea următorului Mers al Trenurilor. Începând cu 14 decembrie, data la care intră în vigoare orarul actualizat, se vor aplica și tarife noi, ajustate în funcție de rata inflației, anunță CFR Călători.

Ultima actualizare a prețurilor la biletele de tren a avut loc pe 15 decembrie 2024, când tarifele au fost majorate cu 4,6%. Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, explică faptul că și acum ajustarea se face conform prevederilor legale:

„Conform legii, odată cu planul nou de mers al trenurilor se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie".

Institutul Național de Statistică indică o rată a inflației de 9,88%, procent cu care vor fi actualizate prețurile. „Cu acest procent se vor actualiza şi tarifele de călătorie", precizează și Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Nu este, însă, singura scumpire din acest an. De la 31 iulie 2025, biletele s-au majorat suplimentar ca urmare a creșterii TVA de la 19% la 21%, inclusiv pentru rezervările la trenurile InterCity.

Transportul feroviar se află pe primul loc în clasamentul scumpirilor din ultimele 12 luni, arată datele INS publicate în luna mai. Prețurile pentru transportul CFR au urcat cu 16,92% comparativ cu aprilie anul trecut și cu 11,71% față de martie 2025.

La 15 decembrie 2024, odată cu Mersul Trenurilor 2024–2025, fusese deja aplicată o majorare generală de 4,6%.

Scumpirile nu s-au oprit doar la biletele simple. La finalul lunii martie, în Monitorul Oficial nr. 223 a fost publicat un ordin al ministrului Transporturilor prin care au fost introduse noi majorări:

creșteri de preț pentru abonamentele navetiștilor,

tarife mai mari pentru rezervarea locurilor,

costuri suplimentare pentru transportul bicicletelor.

Totodată, a redevenit obligatorie plata rezervării locului pentru călătoriile de până la 40 km, măsură care fusese eliminată anterior.