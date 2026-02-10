Judecătoarea Stoicescu, despre proiectul Ministerului Culturii: Au nevoie de un popor prost. Pur şi simplu nu mai avem nicio şansă

După ce Ministerul Culturii a pus în dezbatere un proiect privind introducerea normei de muncă pentru actori, iar aceștia au ieșit în stradă, judecătoarea Adriana Stoicescu a lansat critici dure la adresa politicienilor. Potrivit acesteia, inițiativa ar putea avea un impact major asupra cetățenilor.

De asemenea, judecătoarea a lansat un atac la adresa lui Bolojan.

„Închideţi, domnule Prim Ministru, bibliotecile! Și muzeele! Și școlile, toate! Nu vă temeți, dragi politicieni, nu stați pe gânduri! Nu ezitați! Dați foc cărților! Doar le urâți atât de mult, ce nevoie ați avea de ele, acum când sunteți sus, la butoane?”, a scris Stoicescu pe Facebook.

Judecătoarea Adriana Stoicescu a criticat modul în care statul și politicienii tratează cultura și educația în România. Ea spune că oamenii de cultură sunt marginalizați, bibliotecile, școlile și teatrele sunt ignorate, iar cetățenii sunt transformați într-o masă ușor de manipulat, interesați mai mult de divertisment superficial decât de informare sau educație.

„Transformaţi teatrele în bordeluri şi bisericile în birturi! Nu avem nevoie de educaţie. Nici de şcoală. Trimiteţi oamenii de cultură în exil, bibliotecarii la cules căpşuni, actorii să spele vase la McDonald~s. Iar voi, cei care încă speraţi, terminaţi cu pretenţiile de oameni educaţi”, a continuat aceasta.

Potrivit judecătoarei, societatea românească riscă să devină o „masă de zombi”, lipsită de gândire critică, iar corupția și ipocrizia politicienilor subminează democrația și valorile culturale. Ea avertizează că, în aceste condiții, țara, istoria și educația sunt în pericol, iar cetățenii rămân indiferenți la degradarea continuă a societății.

„Au reuşit să ne transforme în nişte zombi, decerebraţi şi uimiţi în faţa înstăpânirii unor personaje absolut ireale, care au un singur scop, acela de transforma România în groapa de gunoi a lumii, în care colcăie şobolanii şi viermii. Şi pentru asta au nevoie, în primul rând, de o masă manipulabilă, de consumatori de carne de plastic, băutori de otravă colorată şi dulce, urmăritori de show-uri televizate cu urangutani care se ceartă, în hohotele de râs ale unor spectatori ce pot doar scoate sunete guturale; de admiratori ai urinatului pe scenă, a împreunării pe sunetele Traviatei, în numele progresului, al noului, al ruperii de trecut”, a continuat judecătoarea.

Judecătoarea Adriana Stoicescu avertizează că România se află într-o situație critică, în care statul pare absent, iar democrația nu mai funcționează decât ca o poveste de adormit copii.

Potrivit acesteia, dorința de putere și bani a devenit „noua religie” a unei populații afectate de lipsa educației și culturii.

„Au nevoie de un popor prost. Pur şi simplu nu mai avem nicio şansă. Statul nu mai există, democraţia este o poveste de adormit copii, politicul a infestat cu virusul ipocriziei, minciunii, hoţiei tot ce mai mişca în societatea asta”, a scris judecătoarea pe Facebook.

Uniunea Teatrală din România (UNITER) a emis o scrisoare deschisă prin care contestă proiectul-pilot al Ministerului Culturii, elaborat în urma unei directive a Curții de Conturi, care impune normarea timpului de muncă pentru artiști și personalul teatrelor naționale.

Potrivit UNITER, măsurile propuse ar conduce la birocratizare și ar submina specificul muncii artistice.

„Problema Ministerului Culturii este aceea că vrea să măsoare nemăsurabilul: starea de grație, căutarea, cercetarea, îndoiala, emoția – stări care, alături de altele, toate la un loc sau separat, însoțesc și fundamentează actul creației și al interpretării artistice”, au transmis semnatarii.

UNITER atrage atenția că proiectul vine într-un „context teatral vulnerabilizat de bugete substanțial reduse, de interimate prelungite și de instabilitate crescută” și că normarea timpului de lucru ar putea „decredibiliza instituțiile de spectacole” și ar oferi o înțelegere lacunară a muncii artistice.

Organizația consideră că demersul reprezintă un atac împotriva valorilor culturale, iar calitatea muncii artistice nu poate fi cuantificată prin norme rigide, deoarece specificul teatrului și al creației nu poate fi încadrat în standarde birocratice. De asemenea, UNITER critică cifrele propuse, precum 1.800 de ore, dintre care 900 de repetiții, ca fiind inadecvate pentru realitatea muncii artistice și neconforme cu resursele limitate ale instituțiilor culturale.

„Dincolo de asta, rolul administrației culturale ar trebui să fie acela de a asigura condițiile-cadru pentru dezvoltarea culturii din România și nicidecum de a interveni în micro-managementul instituțiilor culturale, prin impunerea de formulare-tip și programări săptămânale”, subliniază UNITER.