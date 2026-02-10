Ministrul Culturii retrage propunerea ca actorii să fie pontați după protestul de la TNB

Un protest organizat în fața Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București a determinat Ministerul Culturii să retragă un proiect controversat privind evidența activității actorilor din instituțiile publice de spectacole. Propunerea prevedea obligativitatea pontajului zilnic și evaluarea activităților desfășurate în cele opt ore de program stabilite prin contract.

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, prezent la fața locului, a anunțat suspendarea proiectului după consultări directe cu protestatarii. Chiar și după această decizie, tensiunile nu s-au stins complet, iar participanții la protest au cerut demisia ministrului.

Zeci de persoane s-au adunat în fața Teatrului Național București pentru a protesta față de noul regulament propus de minister. La manifestație au participat nu doar actori, ci și personal administrativ și tehnic din instituțiile de cultură, alături de reprezentanți ai sindicatelor din domeniu.

Nemulțumirea principală a artiștilor a fost legată de încercarea de a introduce un sistem detaliat de pontaj pentru activitatea artistică, considerată de aceștia incompatibilă cu natura profesiei.

În urma discuțiilor cu protestatarii, ministrul Culturii a anunțat retragerea propunerii. Cu toate acestea, actorii prezenți la protest au continuat să ceară schimbări mai profunde la nivelul conducerii ministerului.

Discuțiile despre proiectul ministerului au fost reflectate și într-o dezbatere televizată, în care actrița Monica Davidescu și ministrul Demeter Andras Istvan au prezentat puncte de vedere diferite.

Actrița a explicat că activitatea artistică nu poate fi încadrată într-un sistem rigid de normare a timpului, în timp ce ministrul a susținut că obiectivul este o evidență corectă a timpilor de pregătire și a activității profesionale.

Demeter Andras Istvan a declarat că programul pilot a fost elaborat în urma unor consultări desfășurate pe parcursul mai multor luni cu reprezentanți ai instituțiilor culturale și că dezbaterile actuale, inclusiv protestele, pot contribui la clarificarea regulilor privind organizarea muncii în sectorul cultural.

Actorul Mihai Călin, membru al Teatrului Național București, a explicat în detaliu de ce consideră că noile reguli sunt imposibil de aplicat.

„În primul rând, noi, până acum vreo 15 ani, eram pontați în sistemul de muncă nenormată. Adică nu există un un număr anumit de ore fix pe care să le lucrăm și este responsabilitatea, bineînțeles a direcției teatrului să gestioneze resursa umană, proiectele, verificarea proiectelor, a muncii, regizorul spectacolelor, regizorul tehnic care are grijă de reprezentații și așa mai departe. E un sistem intern al teatrului care trebuie și e necesar să fie responsabilizat.”

Actorul a explicat că sistemul actual presupune deja o formă administrativă de pontaj, dar aceasta are un caracter formal și nu reflectă activitatea reală a artiștilor.

„Acum ministerul a venit cu această măsură în care noi trebuie să facem fișe în fiecare zi sau săptămânal, dar pe fiecare zi, tabelul în care să scriem, al oră, ce facem, ce repetiții facem, ce facem la repetiții, obiectivele muncii, obstacolele întâmpinate în muncă, concluzii. Să ne analizăm munca din diverse puncte de vedere.”

Mihai Călin a subliniat că această cerință ar presupune raportarea inclusiv a activităților individuale de pregătire profesională.

„Să scriem ce facem în timpul liber dacă învățăm textul în timpul liber, câte ore, câte ore mă duc la sală de sport ca să-mi mențin condiția fizică, câte ore mă duc la bibliotecă sau în alte părți ca să mă documentez, etc, etc. În fiecare zi, pe ore, norma fiind 160 de ore pe lună.”

Actorul a concluzionat că această normă este imposibil de respectat în realitate.

„Norma asta, în primul rând, este imposibil de atins. Imposibil pentru că nu poți să lucrezi în continuu la proiecte noi, să ai și spectacole seara, poate nu în fiecare zi, dar măcar de două-trei ori pe săptămână. Este imposibil fizic și mental.”

Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură a respins oficial instrucțiunile elaborate de Ministerul Culturii și a solicitat retragerea acestora, precum și inițierea unor consultări reale cu sectorul cultural.

Într-un comunicat, organizația sindicală a criticat modul în care a fost elaborată procedura privind cuantificarea activității artistice.

„Într-o formulă lipsită de principii democratice, Ministerul Culturii a elaborat fără o consultare a partenerilor sociali îndreptăţiţi conform legislaţiei, o procedură de cuantificat activitatea/munca angajaţilor din departamentul artistic în instituţiile de spectacole/concerte.”

Sindicaliștii consideră că regulamentul propus ar introduce un sistem de pontaj incompatibil cu activitatea artistică.

„Un set de instrucţiuni care au scopul de a institui reguli în privinţa evidenţei timpului de muncă al artiştilor, sub formă de pontaj.”

Reprezentanții federației au criticat și modul de comunicare al ministerului.

„După declaraţiile ministerului Culturii, probabil metaforic, că „doar împreună vom găsi soluţiile”, în fapt fiind o sfidare continuă, lumea artistică subordonată politicului este bulversată de o creaţie legislativă sub forma de procedură lipsită de logică, claritate, coerenţă.”