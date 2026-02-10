Actorii ies la protest. Noi reguli impuse de Ministerul Culturii, aspru criticate

Protest la Teatrul Național. Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură (FSIC) contestă dur noile instrucțiuni elaborate de Ministerul Culturii privind evidența timpului de muncă al artiștilor și cere retragerea imediată a acestora.

Sindicaliștii acuză lipsa consultării reale cu partenerii sociali și susțin că regulile propuse riscă să afecteze profund actul artistic și autonomia instituțiilor de cultură. În semn de protest, artiștii sunt chemați marți, de la ora 14:30, în fața Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București.

Potrivit FSIC, documentul ministerului introduce un sistem rigid de cuantificare a muncii artistice, construit pe principii administrative care nu țin cont de specificul creației. Federația susține că procedura a fost concepută unilateral și impusă fără dialog, deși legislația prevede consultarea sindicatelor reprezentative.

Problema evidenței timpului de muncă în sectorul cultural nu este una nouă, recunosc reprezentanții federației. Aceștia atrag însă atenția că soluția nu poate fi simpla normare în ore a unui proces creativ care, prin natura sa, este variabil și profund individual. FSIC solicită redeschiderea discuțiilor în cadrul Comisiei de Dialog Social și adaptarea cadrului legal la realitățile muncii artistice.

În viziunea sindicaliștilor, regulile propuse de minister duc la o „viziune contabilicească” asupra activității artistice, care riscă să afecteze inclusiv perioadele de studiu și pregătire individuală. Acestea ar urma să fie supuse unor proceduri de aprobare și verificare care nu reflectă modul real în care se construiește un act artistic.

„Pregătirea profesională a unui artist nu poate fi normată”, subliniază FSIC, explicând că timpul necesar pentru creație diferă de la un artist la altul și de la un proiect la altul. Relevant, spun sindicaliștii, nu este numărul de ore consemnate într-un pontaj, ci rezultatul final: capacitatea artistului de a performa la nivelul cerut în repetiții, spectacole sau concerte.

Federația mai atrage atenția că instituțiile de spectacole riscă să își piardă autonomia în stabilirea programelor artistice. Planificarea stagiunilor ar putea ajunge să fie dictată de constrângeri birocratice, nu de viziuni culturale sau proiecte manageriale aprobate, ceea ce contravine legislației în vigoare.

FSIC precizează că nu respinge ideea evidenței activității în sine. Sisteme de pontaj există deja în sectorul cultural încă din 2017, adaptate specificului muncii artistice. Problema, spun sindicaliștii, este forma actuală a instrucțiunilor propuse de Ministerul Culturii, care „complică prin apropierea actului artistic de munca administrativă”.

În final, federația avertizează că aplicarea acestor reguli ar putea avea efecte nedorite asupra numărului de artiști angajați în instituțiile publice de cultură, ridicând semne de întrebare privind intențiile reale ale autorităților.