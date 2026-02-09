Actorii TNB ies în stradă din cauza programului pilot al Ministerului Culturii. Ce obligații ar putea avea

Actorii Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București (TNB), împreună cu personalul tehnic și de producție, vor organiza marți, 10 februarie, la ora 14.30, un protest în fața teatrului, ca reacție la aplicarea unui program pilot primit de la Ministerul Culturii, care respectă o directivă a Curții de Conturi. Potrivit noilor instrucțiuni, actorii ar urma să-și prezinte programul săptămânal de lucru, să completeze un raport individual de activitate și să semneze foaia de prezență.

Proiectul le-a fost adus la cunoștință prin Circulara nr. 766/03.02.2026 - „Instrucțiuni privind organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru personalul de execuție din instituțiile publice de spectacol sau concert”.

Atât actorii, cât și ceilalți angajați ai teatrului se opun transformării muncii de creație în muncă de birou, considerând că obligația de a raporta zilnic activitatea amănunțită diminuează efortul artistic și timpul dedicat pregătirii spectacolelor.

Actorii TNB au subliniat că munca lor nu poate fi limitată la opt ore pe zi, pentru că activitatea artistică nu se desfășoară doar pe scenă, ci implică și efort personal constant, de dimineața până noaptea, pe parcursul a zece luni pe an și șase zile pe săptămână.

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură și îi transformă pe artiști în «scriitori de rapoarte zilnice», iar pe directorul artistic sau pe manager - în «raportorul» nostru, al tuturor. Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi, munca lui nu este doar pe scenă, este și cu sine - începând în zori și terminându-se noaptea -, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână”, au explicat actorii TNB.

Ministerul Culturii a arătat că instrucțiunile privind organizarea și evidența timpului de muncă pentru personalul din instituțiile de spectacole și concerte sunt orientative și reprezintă propuneri, nu reguli obligatorii. Aplicarea acestora este obligatorie doar pentru instituțiile aflate în subordinea ministerului.

În comunicatul oficial, ministerul a subliniat că responsabilitatea planificării activităților artistice revine managementului fiecărei instituții și că instrucțiunile au caracter obligatoriu doar pentru instituțiile subordonate Ministerului Culturii, fiind facultative pentru celelalte instituții de spectacole.

Setul de instrumente transmis include patru componente principale: structura activităților și corelarea lor cu atribuțiile specifice, programul săptămânal de lucru, raportul individual de activitate și foaia colectivă de prezență standardizată. În perioada de testare, Codul Muncii permite ajustarea timpului lucrat prin zile libere recuperabile sau acordarea de concediu suplimentar.

Ministerul Culturii a mai subliniat că orele de spectacol sau de montare și demontare nu pot fi comparate cu orele de studiu individual și că normarea trebuie adaptată specificului fiecărei instituții.

„O propunere de îmbunătățire ar fi, de exemplu, aceea ca, pe durata spectacolelor/concertelor, să fie dublat timpul de lucru. Nu putem compara niciodată efortul din timpul unei ore de studiu individual, cu efortul depus în timpul unei ore de spectacol. Sau, în ceea ce privește personalul tehnic: timpii de montare și demontare presupun un efort care este altul decât cel de pe durata spectacolului samd”, se arată în mesajul Ministerului.

Actorii TNB invită și colegi din alte teatre să li se alăture în acest sens, pentru a solicita neaplicarea acestui program pilot.