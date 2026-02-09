Evenimente în București în această săptămână. Unde te poți distra de Valentine’s Day

Evenimente în această săptămână. Bucureștiul propune, în săptămâna 9–15 februarie 2026, unul dintre cele mai bogate programe culturale din această iarnă. Teatrele, cluburile și spațiile alternative găzduiesc zilnic spectacole, concerte și evenimente tematice, culminând cu ofertele speciale dedicate Zilei Îndrăgostiților, potrivit zileșinopți.

De la producții clasice și contemporane de teatru, la concerte pop, rock, jazz și seri culinare, Capitala devine un adevărat maraton cultural.

Săptămâna debutează cu o zi extrem de aglomerată la Teatrul Național „Ion Luca Caragiale”. De la ora 17:00, publicul poate vedea „Regina Mamă” în Sala „Ion Caramitru”, urmată de o a doua reprezentație, seara, în Sala Studio. La ora 18:00, sunt programate „Melodie varșoviană” (Sala Media) și „Inferno”, adaptare după Jean-Paul Sartre, în Sala Atelier.

Tot la TNB, la 18:30, se joacă „Frumoasa călătorie a urșilor panda povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt” și comedia „Cerere în căsătorie” de A.P. Cehov.

Oferta teatrală este completată de „Maria de Buenos Aires” la Teatrelli și „Iulia – Atunci când viața te lasă să alegi” la Teatrul Metropolis. Seara aduce și muzică live: la Berăria H are loc o seară de dans cu Toni de la Brașov și The Glam Squad, iar la The Pub – Universității, concertul „Vărsătorii cântă blues”.

Marți, 10 februarie, scena teatrală se diversifică. La Teatrul Metropolis se joacă „Părinți”, iar la Aula Magna Politehnica are loc „Croit pentru scandal”. Teatrul Excelsior propune „Oleanna”, iar Teatrul de Comedie aduce pe scenă „Ultimul bărbat de pe pământ”. La TNB, publicul poate vedea „Procesul lui Eichmann”.

Seara este dominată de concerte: Berăria H găzduiește un tribut Guns N’ Roses susținut de trupa italiană Attitude, Sala Palatului primește The Rock Symphony Orchestra, iar Control Club aduce un concert alternativ cu ctrl Brutus.

Miercuri este o zi echilibrată între teatru și muzică. Pe scenele bucureștene se joacă „Anna Karenina” la Teatrul Mic, „Rinocerii” la Teatrul de Comedie și „Pădurea spânzuraților” la TNB. Teatrul Nottara propune „Vizitatorul”, iar Metropolis aduce „Bestiar”.

La capitolul concerte, Ateneul Român găzduiește un recital cameral cu Baltic Guitar Quartet, iar seara se încheie cu un concert Irina Rimes la Hard Rock Cafe.

Joi, publicul are de ales între spectacole precum „Macbeth” la Teatrul Odeon, „Ultima oră” de Mihail Sebastian la Nottara sau „Extraconjugal” la Teatrul de Artă. Teatrul Evreiesc de Stat prezintă „Rude pierdute”, iar Bulandra joacă „Obiceiuri necurate”.

Pe partea muzicală, Arenele Romane găzduiesc concertul trupei ucrainene Okean Elzy, iar Expirat marchează 10 ani de activitate cu un concert aniversar E-an-na.

Vineri, oferta teatrală include „Menajeria de sticlă” la Teatrul Mic, „Secretul fericirii” la Metropolis și „Tache, Ianke și Cadâr” la Bulandra. Pentru copii, sunt programate „Mica Sirenă” și „Harap Alb”.

Concertele serii au loc la Sala Palatului, unde cântă Bere Gratis, la Ateneul Român, cu un concert simfonic, și la Hard Rock Cafe, cu Mihai Mărgineanu. Cluburile găzduiesc petreceri tematice și seri karaoke.

Ziua Îndrăgostiților aduce concerte speciale la Sala Palatului cu Valentin Sanfira, la Ateneul Român – Valentine’s Night, la Hard Rock Cafe – Akcent, și la Berăria H – Pepe & Band, Damian Drăghici și Ovidiu Niculescu. Cluburile organizează petreceri tematice, iar restaurantele propun cine romantice și evenimente gastronomice.

Duminica începe cu spectacole pentru copii la Teatrul Țăndărică și Teatrul Ion Creangă. Seara, Teatrul Bulandra joacă „Meșteșugul vieții”, iar Teatrul de Artă prezintă „Insomniacii”. La Sala Palatului are loc Cenaclul Flacăra – O istorie, iar la Hard Rock Cafe urcă din nou pe scenă Mihai Mărgineanu.