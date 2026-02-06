Eminescu, propus pentru canonizare de președintele Congresului Eminescologilor

Canonizarea lui Mihai Eminescu a devenit subiect de dezbatere publică, după ce academicianul Mihai Cimpoi, președintele Congresului Mondial al Eminescologilor și membru de onoare al Academiei Române, a lansat o pledoarie oficială în acest sens, potrivit Literatura și Arta.

Articolul său, publicat pe 5 februarie în revista Literatura și Arta, susține că poetul național al românilor întrunește toate condițiile pentru a fi recunoscut ca sfânt al culturii și spiritualității românești.

Aceasta reprezintă o premieră în România, fiind prima dată când o personalitate de o asemenea anvergură academică și culturală face un apel public pentru canonizarea lui Eminescu.

Propunerea sa a fost dezbătută frecvent în cele 14 Congrese Mondiale ale Eminescologilor, iar acum Cimpoi se adresează Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, condus de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru a analiza posibilitatea recunoașterii canonice.

Academicianul a venit cu multe argumente care susțin această inițiativă:

Valoarea intelectuală și artistică: Eminescu a fost recunoscut de mari personalități ale culturii românești, de la Titu Maiorescu și Nicolae Iorga la Constantin Noica și Nichita Stănescu. Opera sa a influențat generații întregi de scriitori și critici, fiind tradusă în 86 de limbi și prezentată în peste 150 de țări.

Simbol național și european: Poetul reprezintă identitatea românească pe plan internațional și se află în dialog valoric cu cultura europeană și universală. Cimpoi îl compară cu figuri istorice de referință, precum Ștefan cel Mare.

Martiriul și respectul religios: Eminescu este văzut ca un model de integritate morală, iar Biserica este considerată „maică spirituală a poporului român”.

Valori morale și spirituale: Opera sa promovează principii etice și spirituale relevante chiar și pentru prezent, într-o perioadă marcată de provocări sociale și culturale.

Recunoașterea ca poet național: Eminescu este unanim considerat poetul tuturor românilor și un precursor al Ideii europene, anticipând chiar instituționalizarea Uniunii Europene.

Inițiativa lui Cimpoi este susținută și de alți eminescologi și oameni de cultură, precum Tudor Nedelcea, Theodor Codreanu sau profesorul Sorin Ilieșiu, care a transmis o scrisoare oficială Patriarhului Daniel în acest sens.

Canonizarea ar fi un gest simbolic și reparator, recunoscând valoarea universală a poetului, „ne reprezintă pe noi, românii, pe scena cea mare a lumii”, așa cum însuși Eminescu a sugerat în opera sa.