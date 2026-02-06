Social

Eminescu, propus pentru canonizare de președintele Congresului Eminescologilor

Comentează știrea
Eminescu, propus pentru canonizare de președintele Congresului EminescologilorMihai Eminescu. Sursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Canonizarea lui Mihai Eminescu a devenit subiect de dezbatere publică, după ce academicianul Mihai Cimpoi, președintele Congresului Mondial al Eminescologilor și membru de onoare al Academiei Române, a lansat o pledoarie oficială în acest sens, potrivit Literatura și Arta.

Articolul său, publicat pe 5 februarie în revista Literatura și Arta, susține că poetul național al românilor întrunește toate condițiile pentru a fi recunoscut ca sfânt al culturii și spiritualității românești.

Canonizarea lui Mihai Eminescu

Aceasta reprezintă o premieră în România, fiind prima dată când o personalitate de o asemenea anvergură academică și culturală face un apel public pentru canonizarea lui Eminescu.

Propunerea sa a fost dezbătută frecvent în cele 14 Congrese Mondiale ale Eminescologilor, iar acum Cimpoi se adresează Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, condus de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru a analiza posibilitatea recunoașterii canonice.

Posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Consiliul Concurenței a deschis o investigație
Posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Consiliul Concurenței a deschis o investigație
Acuzațiile DNA împotriva lui Robert Negoiță. Alte șase persoane sunt cercetate 
Acuzațiile DNA împotriva lui Robert Negoiță. Alte șase persoane sunt cercetate 
Mihai Cimpoi.v

Mihai Cimpoi. Sursa foto Wikipedia

De ce Mihai Eminescu merită canonizarea

Academicianul a venit cu multe argumente care susțin această inițiativă:

  • Valoarea intelectuală și artistică: Eminescu a fost recunoscut de mari personalități ale culturii românești, de la Titu Maiorescu și Nicolae Iorga la Constantin Noica și Nichita Stănescu. Opera sa a influențat generații întregi de scriitori și critici, fiind tradusă în 86 de limbi și prezentată în peste 150 de țări.
  • Simbol național și european: Poetul reprezintă identitatea românească pe plan internațional și se află în dialog valoric cu cultura europeană și universală. Cimpoi îl compară cu figuri istorice de referință, precum Ștefan cel Mare.
  • Martiriul și respectul religios: Eminescu este văzut ca un model de integritate morală, iar Biserica este considerată „maică spirituală a poporului român”.
  • Valori morale și spirituale: Opera sa promovează principii etice și spirituale relevante chiar și pentru prezent, într-o perioadă marcată de provocări sociale și culturale.
  • Recunoașterea ca poet național: Eminescu este unanim considerat poetul tuturor românilor și un precursor al Ideii europene, anticipând chiar instituționalizarea Uniunii Europene.

Inițiativa, susținută și de alți eminescologi

Inițiativa lui Cimpoi este susținută și de alți eminescologi și oameni de cultură, precum Tudor Nedelcea, Theodor Codreanu sau profesorul Sorin Ilieșiu, care a transmis o scrisoare oficială Patriarhului Daniel în acest sens.

Canonizarea ar fi un gest simbolic și reparator, recunoscând valoarea universală a poetului, „ne reprezintă pe noi, românii, pe scena cea mare a lumii”, așa cum însuși Eminescu a sugerat în opera sa.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:01 - Jordan Bardella, posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2027 din Franța
16:49 - Posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Consiliul Concurenței a deschis o investigație
16:37 - Andreea Bostănică dă cărțile pe față. De ce s-a despărțit cu adevărat de fostul ei iubit
16:28 - Fostul premier al Norvegiei, investigat pentru presupuse legături cu Jeffrey Epstein
16:16 - Acuzațiile DNA împotriva lui Robert Negoiță. Alte șase persoane sunt cercetate 
16:10 - Eminescu, propus pentru canonizare de președintele Congresului Eminescologilor

HAI România!

Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.

Proiecte speciale