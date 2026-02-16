Cazul Suraia. Toți câinii schingiuiți au fost preluați pentru adopție și tratament

La doar câteva zile după suspendarea activităţii adăpostului privat de câini din comuna Suraia, toate animalele au fost relocate, iar autorităţile continuă cercetările privind modul în care au fost derulate contractele de capturare şi îngrijire. Măsura a fost luată în urma difuzării pe reţelele sociale a unor imagini care surprind presupuse acte de cruzime asupra animalelor.

În timpul controlului efectuat de DSVSA Vrancea, în adăpost erau aproximativ 205 animale. O parte dintre acestea au fost încredinţate spre adopţie fără sterilizare, din motive medicale, în limitele reglementărilor legale.

„Aceşti câini pot părăsi adăpostul doar după ce sunt sterilizaţi, cu excepţia celor care nu au o stare clinică optimă. DSVSA a suspendat imediat activitatea adăpostului, a aplicat trei sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 39.000 de lei, a interzis eutanasierea câinilor şi a sesizat Colegiul Medicilor Veterinari Vrancea pentru manoperele medicale desfăşurate”, a declarat directorul DSVSA Vrancea, Mihai Cristinel.

În paralel, organizaţii de protecţie a animalelor şi activişti au semnalat suspiciuni privind nerespectarea unor proceduri obligatorii, de la microcipare şi evidenţă, până la sterilizare, tratamente şi eutanasiere.

Emma Stratulat, medic veterinar și președinta unei asociații din Iași, a declarat că situaţia din Suraia era cunoscută de mai mulți ani și că organizaţia sa a încercat să atragă atenţia autorităţilor înainte ca subiectul să fie mediatizat online. „Noi am început să notificăm autorităţile încă din 2023-2024, dar răspunsul a fost că este legal și în regulă”, a afirmat ea.

După suspendarea adăpostului, voluntari și ONG-uri au preluat animalele pentru tratament și adopţie. Marius Chircă, reprezentant al unui ONG, a explicat că mulţi câini preluaţi erau într-o stare gravă, cu anemie severă și pneumonie, iar relocarea a fost complicată din cauza condiţiilor și procedurilor restrictive.

Georgeta Militaru Olaru, altă voluntară, a declarat că legislaţia privind eutanasia după 14 zile necesită modificări și a subliniat importanţa sterilizării și responsabilizării proprietarilor de câini.

Marinela Trifan, care a încercat să recupereze câini ridicaţi anterior de la gări, a relatat întârzieri și refuzuri din partea adăpostului, precum și condiţii dificile pentru a recupera animalele.

Primarul comunei Suraia, Maria Stroe, a declarat că administraţia locală avea un contract de cinci ani cu adăpostul, însă doar o singură factură a fost plătită, în 2023, pentru capturarea a 18-19 câini. Ulterior, serviciile nu au mai fost utilizate din cauza nemulţumirilor comunităţii.

Alte primării din Vrancea și judeţe precum Constanţa, Iaşi, Buzău sau Dâmboviţa au încheiat contracte cu adăpostul de la Suraia, cu sume variind între 125.500 lei și 840.000 lei. În multe cazuri, procedurile de atribuire au implicat prezentarea unei singure firme ofertante.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea a deschis un dosar penal pentru schingiuirea animalelor și alte infracţiuni, fiind efectuate verificări la domiciliile a patru persoane fizice și la două puncte de lucru ale societăţii care administra adăpostul. Au fost ridicate documente și probe, iar trei persoane fizice au fost plasate sub control judiciar pe 60 de zile, iar o persoană juridică, tot sub control judiciar. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani.