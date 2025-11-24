Social

Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea deveni ilegală în România

Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea deveni ilegală în România
Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea deveni ilegală în România, potrivit unor inițiative legislative anunțate de deputatul PNL Andrei Baciu. „E timpul ca România să renunțe la metodele depășite și să adopte soluții eficiente și umane”, a afirmat acesta.

Propunerile urmăresc modernizarea modului în care statul gestionează animalele fără stăpân și stabilirea unui statut legal care le recunoaște drept ființe vii, cu drepturi și protecție sporită.

Inițiativele legislative propun înlocuirea eutanasierii câinilor sănătoși cu măsuri precum sterilizarea, microciparea și responsabilizarea proprietarilor, în linie cu practicile europene.

Poliția locală ar putea avea atribuții extinse

Un argument important în susținerea acestei schimbări este o petiție publică care a adunat peste 215.000 de semnături în doar câteva săptămâni.

Proiectele de lege prevăd ca consiliile județene și locale să fie obligate să înființeze structuri specializate pentru gestionarea animalelor, inclusiv servicii dedicate câinilor fără stăpân, iar aceste servicii vor avea responsabilitatea să facă recensăminte periodice ale câinilor și să elaboreze planuri de acțiune pe termen mediu, cu bugete clare.

Totodată, poliția locală ar putea avea atribuții extinse, astfel încât să poată interveni atunci când viața unui animal este în pericol.

Șefa Serviciului Protecția Animalelor Ilfov: Acest pas este firesc într-o societate civilizată

Hilde Tudora, șefa Serviciului Protecția Animalelor Ilfov, afirmă că recunoașterea animalelor ca ființe vii este un pas firesc pentru o societate civilizată și atrage atenția că problema câinilor fără stăpân pornește în principal de la iresponsabilitatea proprietarilor, iar soluțiile trebuie să includă educație, controale și măsuri administrative eficiente.

Unul dintre proiectele legislative vizează și condițiile de creștere a animalelor de fermă, propunând trecerea găinilor la sisteme de creștere la sol, în regim ecologic, pentru a îmbunătăți calitatea produselor alimentare.

