Tragedia din Mărășești readuce în prim-plan problema câinilor fără stăpân. Ce a cerut Diana Buzoianu

Tragedia din Mărășești readuce în prim-plan problema câinilor fără stăpân. Ce a cerut Diana BuzoianuStop abuzurilor! sursa Irina Fedorova | Dreamstime.com
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat duminică după tragedia din județul Vrancea, unde un copil de trei ani a murit, fiind atacat de câini fără stăpân. Oficialul a transmis că legislația privind gestionarea animalelor din intravilan este clară și că primăriile au toate pârghiile legale pentru a preveni astfel de cazuri.

„Pentru animalele din intravilan există deja o legislație foarte clară. Primarii au toate atribuțiile și obligațiile necesare pentru a interveni în acest caz. Aici este vorba despre autoritățile locale, care trebuie să asigure siguranța cetățenilor prin intervențiile prevăzute de lege. Legislația există, dar trebuie pusă în aplicare”, a declarat Diana Buzoianu, potrivit Digi24.

Declarația vine în contextul unei tragedii care a șocat întreaga țară. Un copil de doar trei ani a fost găsit fără viață într-un canal din orașul Mărășești, județul Vrancea. Primele informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea indică faptul că decesul a fost provocat de un atac al câinilor maidanezi.

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu. Sursă foto: Facebook

Anchetă în desfășurare sub coordonarea Parchetului

Cazul este acum investigat de polițiști, sub supravegherea unui procuror, pentru a stabili împrejurările exacte și eventualele responsabilități legale. „Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar fi putut fi cauzată de un atac canin. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de medicii legiști după efectuarea necropsiei”, au transmis autoritățile.

Tragedia s-a produs într-o zonă periferică a orașului Mărășești, cunoscută pentru depozitarea necontrolată a deșeurilor. În jurul acestor terenuri, spun localnicii, trăiesc numeroși câini fără stăpân, atrași de resturile menajere.

Primarul din Mărășești recunoaște problema: „Nu avem capacitate să facem față”

Primarul orașului Mărășești, Adrian Toderasc, a recunoscut că problema câinilor fără stăpân este una gravă și persistentă. Într-o declarație acordată presei locale, edilul a precizat că administrația a reușit recent să captureze 67 de animale de pe străzile orașului.

„Într-o singură săptămână au fost adunați 67 de câini fără stăpân. Din iulie până în septembrie nu am avut contract cu o firmă specializată care să se ocupe de această problemă. Situația este dificilă, dar am reluat procedurile pentru a gestiona problema conform legii”, a spus primarul Toderasc.

Legea există, aplicarea lipsește

Potrivit legislației în vigoare, fiecare unitate administrativ-teritorială este responsabilă de gestionarea câinilor fără stăpân din intravilan. Primăriile trebuie să colaboreze cu adăposturi autorizate și servicii veterinare pentru capturare, sterilizare, microcipare și adopție.

În realitate, multe administrații locale fie nu au bugete alocate pentru aceste activități, fie nu au contracte active cu operatori autorizați. În unele cazuri, lipsa infrastructurii sau birocrația întârzie măsurile, în timp ce populația este expusă riscurilor.

Diana Buzoianu a insistat că responsabilitatea revine în primul rând autorităților locale: „Primarii trebuie să intervină acolo unde există pericol pentru cetățeni. Siguranța oamenilor este prioritară și nu trebuie amânată sub nicio formă”, a spus ministrul.

