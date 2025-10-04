Un copil de trei ani, găsit mort într-un canal din Mărășești. Ancheta indică un posibil atac canin

Un incident cutremurător a avut loc sâmbătă după-amiază, în orașul Mărășești, județul Vrancea. Un copil de doar trei ani a fost găsit fără viață într-un canal, iar primele indicii ale anchetei arată că micuțul ar fi fost atacat de câini, informează News.ro.

Poliția și medicii legiști au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele morții.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, apelul la 112 a fost făcut la ora 15:54, sâmbătă. Apelantul a semnalat descoperirea trupului unui copil într-un canal aflat pe raza orașului Mărășești.

„La faţa locului s-au deplasat imediat poliţiştii pentru efectuarea cercetărilor. Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar fi putut fi cauzată de un atac canin”, au transmis reprezentanţii IPJ Vrancea.

Echipele de intervenție au izolat zona, iar trupul neînsuflețit al copilului a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

Deși ancheta este în desfășurare, surse din anchetă susțin că micuțul ar fi prezentat urme compatibile cu un atac de animale. Polițiștii încearcă acum să afle dacă în zona respectivă există haite de câini fără stăpân și dacă acestea ar fi putut fi implicate în incident.

Reprezentanții IPJ Vrancea au precizat că doar raportul medicilor legiști va putea stabili cu exactitate cauza decesului: „Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită de către medicii legiști din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală, după efectuarea necropsiei”, se arată în comunicatul oficial.

Locuitorii din Mărășești sunt profund marcați de tragedie. Oamenii vorbesc despre faptul că, în zona unde a fost găsit copilul, câinii vagabonzi au devenit o problemă tot mai mare, iar autoritățile locale ar fi fost sesizate de mai multe ori în legătură cu pericolul pe care aceștia îl reprezintă.

„Am văzut adesea câini pe străzi. Dacă e adevărat că băiatul a fost atacat, e o tragedie care putea fi evitată”, a spus un localnic pentru sursa citată.

Poliția din Vrancea desfășoară în prezent cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care copilul și-a pierdut viața. Se verifică inclusiv dacă minorul era nesupravegheat și cum a ajuns în zona canalului.

„Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care copilul și-a pierdut viața”, au precizat autoritățile.