Petiție pentru demiterea șefei CSM. Acuzații: apără pensiile speciale și o atacă pe Oana Gheorghiu

Peste 46.000 de persoane au semnat o petiţie iniţiată de Declic, prin care cer Adunărilor Generale ale Curţilor de Apel din România să o revoce pe șefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM),Elena Costache.

Printre argumentele invocate de petiţionari se numără acţiunile de intimidare ale CSM din ultima perioadă, inclusiv anunţul privind plângerea penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, dar și lipsa de reacție a Consiliului față de „decizii cel puțin controversate ale instanțelor, care au dus la scăparea de dosare a marilor corupți”.

Petiția lansată marți a adunat peste 45.700 de semnături și solicită Adunărilor Generale ale celor 15 Curți de Apel din România să o revoce pe președinta CSM, Elena Costache.

„CSM și-a pierdut rolul de garant al independenței justiției. Consiliul, prin președinta sa, Elena Costache, apelează la metode de intimidare pentru a-și apăra pensiile speciale, însă nu intervine când marile dosare de corupție sunt închise pe bandă rulantă și magistrații onești sunt hărțuiți. Cel mai recent act de intimidare este plângerea penală făcută Oanei Gheorghiu, după declarațiile privind pensiile speciale”, se arată în petiție.

În document se arată că, în ultimele săptămâni, CSM a avut poziționări aproape zilnice împotriva persoanelor publice sau organizațiilor civice care au cerut reformarea sistemului de pensii speciale sau revocarea Liei Savonea de la conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Consiliul a devenit principalul instrument de intimidare, prin plângeri penale împotriva tuturor celor care contestă sistemul privilegiilor din justiție. Este cazul Oanei Gheorghiu, vicepremier în Guvern, împotriva căreia s-a redactat o plângere fără temei juridic. Prin acest demers, CSM avertizează pe toți cei care îndrăznesc să ceară reformarea și tăierea pensiilor speciale că vor putea să fie anchetați penal.

Pe de altă parte, în ultimele luni, CSM nu a avut nicio reacție publică referitoare la decizii controversate ale instanțelor, care au dus la scăparea de dosare a marilor corupți. Consiliul condus de Elena Costache nu a reacționat nici atunci când un complet de judecători de la Înalta Curte a fost recuzat și înlocuit, doar pentru că dorea să ceară un punct de vedere la Curtea Europeană de Justiție”, se mai arată în petiție.

Semnatarii consideră că judecătorii și judecătoarele din Curțile de Apel care au ales-o pe Elena Costache în CSM „au datoria să voteze acum revocarea ei din Consiliu”, subliniind că magistrații onești trebuie să ia atitudine, pentru că justiția „este distrusă chiar de la vârful ei”.

Reprezentanții CSM au anunțat luni că au depus plângere pentru incitare la violență, ură sau discriminare după declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu, care a spus că înțelege dificultatea magistraților de a renunța la veniturile mari, dar că acestea „au fost prinși într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit”.

Anunțul CSM a stârnit un val de reacții, de la oameni din justiție care susțin demersul, până la profesioniști în drept care au arătat că plângerea este neîntemeiată.

Președintele Nicuşor Dan a declarat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale în cazul Oanei Gheorghiu, catalogând reacția CSM drept „exagerată”