Guvernul a tranșat conflictul dintre Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Cine a ieșit câștigătoare

Co-fondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu, a declarat că numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier afectează imaginea şi activitatea organizaţiei câtă vreme aceasta rămâne membru al Adunării Generale, structură cu drept de decizie.

Ea a mai spus că nu este vorba despre o ilegalitate, ci despre o posibilă incompatibilitate de natură etică, care ar putea determina sponsorii să nu mai doneze. În replică, Oana Gheorghiu a declarat că statutul său este „100% conform legii” şi că nu există nicio interferenţă între funcţia guvernamentală şi activitatea ONG-ului. Guvernul a transmis un răspuns oficial în cazul acestui conflict.

Carmen Uscatu a declarat că, deşi legea permite ca Oana Gheorghiu să fie în acelaşi timp vicepremier şi membru în Adunarea Generală a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, această situaţie creează o vulnerabilitate de imagine în relaţia cu sponsorii.

Ea a precizat că în unele contracte semnate cu sponsori, asociaţia a declarat că niciun membru nu ocupă funcţii în Guvern. După numirea Oanei Gheorghiu, unii sponsori ar fi cerut clarificări privind rolul acesteia în organizaţie.

„Au fost sponsori care ne-au întrebat dacă Oana mai are drept de decizie. Şi da, are, pentru că Adunarea Generală este organul suprem de decizie. Nu e nimic ilegal, dar sponsorii trebuie să-şi evalueze riscurile şi e posibil ca unii să nu ne mai susţină”, a precizat Uscatu. Co-fondatoarea asociaţiei a adăugat că, în spaţiul european, astfel de situaţii sunt considerate neetice.

„În societăţile democratice, când un membru al unui ONG devine ministru, se retrage automat din toate funcţiile din ONG. Este o chestiune de etică, nu de legalitate”, a subliniat Carmen Uscatu.

Carmen Uscatu a spus că i-a cerut formal şi informal Oanei Gheorghiu să se retragă din Adunarea Generală a asociaţiei şi aşteaptă un răspuns în perioada următoare.

„Aştept ca săptămâna viitoare Oana să-mi comunice ce a decis. Nu m-a consultat înainte de a accepta funcţia de vicepremier, iar acest lucru ne-a luat pe nepregătite”, a declarat Uscatu.

Ea a adăugat că decizia Oanei Gheorghiu a fost una personală, dar că era de aşteptat o discuţie prealabilă, având în vedere că au construit împreună organizaţia şi încrederea publică de care aceasta se bucură.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacţionat, susţinând că nu există nicio incompatibilitate între funcţia guvernamentală şi calitatea sa de membru fondator al ONG-ului „Dăruieşte Viaţă”.

Respect întru totul legislaţia privind incompatibilităţile. M-am autosuspendat din funcţia executivă şi din Consiliul Director înainte de a prelua mandatul, în deplină conformitate cu Legea 161/2003. Am consultat avocaţii şi am transmis documentele necesare pentru asigurarea continuităţii proiectelor, a declarat Oana Gheorghiu.

Ea a mai spus că a rămas doar membru fondator, nu şi parte din structura executivă de conducere, iar atribuţiile operative revin Consiliului Director: „Nu există nicio interferenţă între atribuţiile mele guvernamentale şi activitatea asociaţiei. Statutul meu este 100% conform legii, iar orice afirmaţie contrară este falsă şi neîntemeiată”.

Guvernul României a transmis un punct de vedere oficial, potrivit căruia funcţia de membru al Adunării Generale a unui ONG nu este incompatibilă cu cea de membru al Guvernului.

În document este invocată Legea nr. 161/2003 privind măsurile pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, care enumeră expres funcţiile incompatibile cu calitatea de membru al Guvernului.

Funcţia de membru al Adunării Generale a unei asociaţii sau fundaţii, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, nu se regăseşte în lista funcţiilor incompatibile cu cea de viceprim-ministru. Prin urmare, doamna Oana Gheorghiu nu se află într-o stare de incompatibilitate, iar calitatea sa de membru într-un ONG nu afectează exercitarea funcţiei publice, se arată în răspunsul transmis de Guvern pentru TVR Info.

Documentul invocă articolul 84 din Legea 161/2003, care stabileşte că un membru al Guvernului nu poate deţine funcţii de conducere în societăţi comerciale, instituţii publice sau regii autonome, dar nu interzice calitatea de membru într-o asociaţie fără scop patrimonial.