Plângerea penală împotriva Oanei Gheorghiu a ajuns la Parchet. Ce urmează

Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, a anunțat marți seară că plângerea penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu a fost finalizată și transmisă către Parchetul General, considerând acest demers drept „un exercițiu democratic” și nu o condamnare anticipată.

„A fost redactată și trimisă la PICCJ. Am apreciat că au existat anumite indicii cu privire la propagarea unei uri în mediul public față de categoria profesională a magistraților. O plângere penală este un exercițiu democratic în anumite limite pentru că nu echivalează cu o condamnare sau urmărire penală”, a declarat Sandu.

Potrivit vicepreședintelui CSM, inițiativa a venit ca urmare a unei campanii susținute de atacuri la adresa magistraților în ultimele cinci-șase luni.

Vicepreședintele CSM a adăugat că declarațiile vicepremierului privind pensiile magistraților „au depășit linia roșie a unei declarații politice” și că plângerea va ajunge pe masa unui procuror, care va decide pașii următori. „Foarte posibil nici să nu ajungă la președintele României”, a subliniat el.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis luni că afirmațiile Oanei Gheorghiu au reprezentat un „atac” la adresa puterii judecătorești. CSM a sesizat autoritățile abilitate pentru efectuarea cercetărilor sub aspectul infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare.

Gheorghiu a comparat sistemul pensiilor magistraților cu „un fel de Caritas” și a spus că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe, îi iau de undeva, şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.

„România nu își permite să mai plătească acești bani, nu își permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum, iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentințe îi iau de undeva și îi pot lua de la bugetul unui spital care nu are medicamente”,

Marți dimineață, președintele Nicușor Dan a precizat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale pentru Gheorghiu.

„Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită și că reacția CSM a fost mult exagerată. Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie o faptă penală. Și în momentul în care va veni, dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, eu nu o voi semna. Nu este nicidecum o faptă penală”, a afirmat șeful statului.

Președintele a subliniat că vicepremierul trebuie să rămână în funcție: „Desigur, toată lumea greșește și nu e o greșeală așa de mare”.

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a explicat că pensiile magistraților ar trebui să fie de aproximativ 65% din ultimul salariu brut, similar altor categorii speciale precum militarii, și că perioada de tranziție pentru aplicarea noilor prevederi ar trebui să fie între 15 și 20 de ani.

„Acest 70% din net (propus de Guvernul Bolojan în proiectul picat la CCR) se impozitează cu 10% – impozit pe venit, 10% – CASS și ajunge undeva la 50%, care este pe contributivitate. Dacă Guvernul dorește să plătească magistraților pensii pe contributivitate, nu este nicio problemă, cu condiția să plătească la toți magistrații pensii pe contributivitate și la toate celelalte categorii speciale. Eu cred că un 65% din brut ar fi un procent rezonabil”, a spus Sandu.

El a adăugat că perioada de tranziție este necesară pentru a permite o reformă reală în justiție și redistribuirea resurselor umane.

„Ceea ce prim-ministrul nu înțelege este că acest proiect al lui duce magistrații sub procentele care se aplică altor categorii. Noi am dori între 15 și 20 de ani perioada de tranziție, astfel încât să se poată realiza și o reformă reală în justiție”, a explicat vicepreședintele CSM.

Președintele Nicușor Dan se va întâlni miercuri cu liderii coaliției de guvernare și reprezentanții magistraților la Palatul Cotroceni, pentru a discuta pe tema pensiilor magistraților și pentru a căuta un compromis în cadrul negocierilor politice. Șeful statului a atras atenția că pensiile magistraților au devenit subiect de „campanie politică”, iar magistrații sunt percepuți drept „vinovați de serviciu”.