UNBR susține CSM în cazul Gheorghiu: Justiţia riscă să fie înghiţită de zgomotul public

Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) atrage atenţia că atacurile repetate asupra Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie reprezintă „un pericol pentru societate”, iar reacţiile publice legate de deciziile instanţei „încalcă independenţa justiţiei”, care riscă „să fie înghiţită de zgomotul public”.

Potrivit UNBR, critica argumentată juridic este legitimă, însă „linşajul mediatic” şi apelul la „justiţia populară” sunt „periculoase pentru toată lumea”. Mesajul vine după declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu, care a afirmat că pensiile magistraților sunt un fel de „Caritas”.

„Justiţia riscă să fie înghiţită de zgomotul public. Reacţiile din spaţiul public asupra deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie încalcă independenţa justiţiei. Critica argumentată juridic este legitimă. Dar linşajul mediatic şi apelul la «justiţia populară» sunt periculoase pentru noi toţi”, subliniază UNBR.

Organizaţia reafirmă că respectul pentru lege şi procedură nu este doar un gest formal, ci o condiţie esenţială a libertăţii: fără acestea, societatea cade pradă arbitrarului, iar justiţia se transformă într-un instrument al pasiunilor de moment.

„Denigrarea publică repetată a actului de justiţie nu doar că subminează o instituţie, ci generează efecte de anvergură şi pe termen lung: erodarea prezumţiei de nevinovăţie, încurajarea reprizelor de răzbunare extra-legale, influenţe politice sau economice care exploatează vidul de încredere, o reducere dramatică a capacităţii sistemului de a aplica legea în mod previzibil şi lista poate continua.

Atunci când încrederea publică în justiţie se destramă, consecinţele vor fi resimţite de toţi: justiţia îşi pierde autoritatea, cetăţenii devin vulnerabili în faţa abuzurilor, iar legea încetează să mai fie un sprijin sigur, transformându-se într-un teren al arbitrariului”, transmite Uniunea.

UNBR precizează că recuperarea controlului instituţional şi moral asupra actului de justiţie, într-un astfel de context, este „mult mai dificilă decât corectarea unei hotărâri judecătoreşti”, deoarece „distrugerea încrederii se propagă dincolo de proceduri şi instanţe, în fibrele societăţii”.

Avocaţii, a mai transmis UNBR, au datoria de a readuce dezbaterea în spaţiul raţiunii — nu pentru a apăra decizii specifice, ci pentru a apăra ordinea juridică împotriva tentaţiei unor manipulări populiste.

UNBR face apel la toate instituţiile sistemului judiciar, mass-media şi societatea civilă să înceapă „un dialog public structurat” şi să dezvolte „mecanisme de consolidare a încrederii”.

„Doar astfel putem preveni scenariul unei jurisprudenţe erodate de presiuni şi putem reconstrui un sistem care să ofere certitudine, protecţie şi echitate. Este datoria tuturor profesiilor juridice să refuze participarea la întreţinerea climatului de ostilitate şi să reamintească publicului sensul adevărat al dreptului: acela de a proteja, nu de a răzbuna. Acest efort comun trebuie să capete forma unui Pact pentru Justiţie - un angajament lucid şi colectiv de a apăra independenţa, transparenţa şi responsabilitatea actului de justiţie, dincolo de conjuncturi şi interese de moment. Justiţia nu mai are nevoie de aplauze sau de huiduieli, ci de luciditate”, mai arată UNBR.