Carmen Uscatu acuză presiuni în conflictul cu Oana Gheorghiu: Situația actuală nu are precedent în România
- Bianca Ion
- 11 noiembrie 2025, 21:20
O nouă reacție publică din partea co-fondatoarei Asociației „Dăruiește Viață” aduce în atenție o problemă pe care Carmen Uscatu o consideră delicată și fără precedent în parcursul organizației. „Tot ce am facut în Dăruieşte Viaţă a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deşi mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate şi transparenţă. Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă şi loială acestei misiuni a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă”, a scris Carmen Uscatu pe rețelele de socializare.
Situație fără precedent în interiorul organizației Dăruiește viață
Carmen Uscatu a explicat că organizația se confruntă cu o incompatibilitate de roluri generată de faptul că Oana Gheorghiu activează simultan în cadrul ONG-ului și în Guvern. Aceasta arată că situația actuală nu are precedent în România:
„Acum suntem o organizaţie non-guvernamentală confruntată cu o situaţie fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplineste simultan, ca membru în organizaţia non-guvernamentală Dăruieste Viaţă şi membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru”, a subliniat ea.
Carmen Uscatu cere protejarea independenței ONG-ului
Mesajul lui Carmen Uscatu a inclus și o apreciere pentru capacitatea Oanei Gheorghiu de a performa în Guvern:
„Oana va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în acelaşi timp, sper să aibă înţelepciunea de a asculta interesul legitim al organizaţiei noastre. Dăruieşte Viată trebuie să rămână o asociaţie independentă şi o voce legitimă în societatea civilă, o organizaţie complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o”.
În interviul acordat pentru Hotnews, Uscatu a explicat că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier reprezintă „o vulnerabilitate foarte mare” pentru ONG, din cauza diferențelor de rol și responsabilitate între un membru al executivului și un reprezentant al unei organizații neguvernamentale.
Clarificările privind suspendările de funcție din cadrul ONG
Carmen Uscatu a menționat că, deși Oana Gheorghiu s-a autosuspendat din poziția de angajat al Asociației și din calitatea de co-președinte al Consiliului Director, nu a procedat la fel în ceea ce privește Adunarea Generală – cel mai înalt organism de decizie.
„Eu cred că Oana s-a dus să facă un bine mai mare ţării decât binele pe care Dăruieşte Viaţă a reuşit şi reuşeşte să-l facă societăţii”, a spus Uscatu, precizând totodată că nu contestă decizia partenerei sale, dar consideră regretabil faptul că nu a existat o discuție internă prealabilă în asociație.
Vedetele au reacționat imediat
Imediat după publicarea postării nume celebre precum Tudor Chirilă sau Oana Pellea i-au comentat lui Carmen Uscatu la postare.
Un alt susținător al fundației, Tudor Chirilă a comentat amplu:
Reacția Oanei Gheorghiu
Vicepremierul Oana Gheorghiu a intervenit, respingând orice suspiciune de conflict de interese: ”Respect întru totul legislaţia. (...). Statutul meu este 100% conform legii”, a declarat aceasta.
Gheorghiu a adăugat că speră ca declarațiile partenerei sale de proiect să nu fie interpretate ca o tentativă de a o îndepărta de organizație, ci doar ”o neînţelegere”.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.