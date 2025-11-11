Carmen Uscatu acuză presiuni în conflictul cu Oana Gheorghiu: Situația actuală nu are precedent în România

O nouă reacție publică din partea co-fondatoarei Asociației „Dăruiește Viață” aduce în atenție o problemă pe care Carmen Uscatu o consideră delicată și fără precedent în parcursul organizației. „Tot ce am facut în Dăruieşte Viaţă a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deşi mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate şi transparenţă. Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă şi loială acestei misiuni a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă”, a scris Carmen Uscatu pe rețelele de socializare.

Carmen Uscatu a explicat că organizația se confruntă cu o incompatibilitate de roluri generată de faptul că Oana Gheorghiu activează simultan în cadrul ONG-ului și în Guvern. Aceasta arată că situația actuală nu are precedent în România:

„Acum suntem o organizaţie non-guvernamentală confruntată cu o situaţie fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplineste simultan, ca membru în organizaţia non-guvernamentală Dăruieste Viaţă şi membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru”, a subliniat ea.

Mesajul lui Carmen Uscatu a inclus și o apreciere pentru capacitatea Oanei Gheorghiu de a performa în Guvern:

„Oana va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în acelaşi timp, sper să aibă înţelepciunea de a asculta interesul legitim al organizaţiei noastre. Dăruieşte Viată trebuie să rămână o asociaţie independentă şi o voce legitimă în societatea civilă, o organizaţie complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o”.

În interviul acordat pentru Hotnews, Uscatu a explicat că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier reprezintă „o vulnerabilitate foarte mare” pentru ONG, din cauza diferențelor de rol și responsabilitate între un membru al executivului și un reprezentant al unei organizații neguvernamentale.

Carmen Uscatu a menționat că, deși Oana Gheorghiu s-a autosuspendat din poziția de angajat al Asociației și din calitatea de co-președinte al Consiliului Director, nu a procedat la fel în ceea ce privește Adunarea Generală – cel mai înalt organism de decizie.

„Eu cred că Oana s-a dus să facă un bine mai mare ţării decât binele pe care Dăruieşte Viaţă a reuşit şi reuşeşte să-l facă societăţii”, a spus Uscatu, precizând totodată că nu contestă decizia partenerei sale, dar consideră regretabil faptul că nu a existat o discuție internă prealabilă în asociație.

Imediat după publicarea postării nume celebre precum Tudor Chirilă sau Oana Pellea i-au comentat lui Carmen Uscatu la postare.

„Draga mea…se poate rezolva in cadrul unui dialog privat. Când Oana Gheorghiu este acuzata din toate părțile…m as fi așteptat sa iei atitudine, sa depui mărturie despre prietenia voastră, despre parteneriatul minunat pe care l ati avut si sper incontinuare sa l aveti… V-am susținut pe amândouă si m am bucurat ca ne ati demonstrat ca IMPREUNĂ puteti(putem) sa faceti(facem) lucruri importante. Va rog, demonstrați-ne ca a fi ÎMPREUNĂ este mai presus de interese, politica, etc. Va sărut pe amândouă si am speranța ca o discuție privata poate rezolva frumos tot!”, a scris actrița Oana Pellea.

„Carmen Uscatu Tot ce ai făcut la Daruieste Viata ai făcut împreună cu Oana Gheorghiu. Și e important să nu uitați asta niciuna dintre voi. îți las mai jos o listă cu personalități celebre care au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori fără atribuții executive simultan cu funcția politică: Barack Obama/Senator (2005–2008), apoi Președinte (2009–2017)/Annenberg Foundation Challenge, Woods Fund of Chicago, Ségolène Royal/Ministru al Mediului, Energiei și Mării (2014–2017)/Désirs d’Avenir-fondatoare/ José Ramos-Horta/ Timorul de Est/ ministru de externe, ulterior președinte/ Instituto para a Defesa dos Direitos Humanos / Nicola Sturgeon / Prim-ministru (2014–2023) / Women for Independence / Cofondatoare

Pentru mine și alte mii de români care am donat la către @Dăruiește Viață nu există acest ONG fără Oana Gheorghiu. Aveți o responsabilitate față de donatori, aveți banii pentru campusul medical și e nevoie de reaponsabilitate. Plecare Oanei din fundație, renunțarea la calitatea de membru fondator echivalează cu a lăsa acest copil frumos orfan de unul dintre părinți”, a scris artistul.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a intervenit, respingând orice suspiciune de conflict de interese: ”Respect întru totul legislaţia. (...). Statutul meu este 100% conform legii”, a declarat aceasta.

Gheorghiu a adăugat că speră ca declarațiile partenerei sale de proiect să nu fie interpretate ca o tentativă de a o îndepărta de organizație, ci doar ”o neînţelegere”.