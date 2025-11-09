Campanie inertă pentru București prefigurează repoziționări din Coaliție

Victimizările și strategiile de PR din campania pentru Primăria Capitalei — nu produc decât foarte limitat emoție sau mobilizare. Nici victimizarea lui Ciprian Ciucu nu mai produce efect (chiar dacă pe fond are dreptate, când spune că este atacat incorect), nici PR-ul lui Daniel Băluță (aparițiile strategice pe platforme anti-PSD, ca G4Media), nu reușesc să miște marea masă a electoratului din afara bazinelor de partid.

Apatia este alimentată de o atmosferă generală de neîncredere față de clasa politică. Toți candidații, inclusiv cei apreciați pentru experiența administrativă, se confruntă cu percepția politicianism, care-i uniformizează. Chiar dacă Ciucu beneficiază de un avantaj, construit prin rezultate în Sectorul 6 și prin imaginea de onestitate, iar Băluță vine cu un scor solid și o rețea consolidată în Sectorul 4, ambii sunt priviți prin lentila unei suspiciuni generalizate față de politică.

Oamenii nu mai cred în promisiuni și nu mai au decât foarte limitat disponibilitatea de a se mobiliza pentru o cauză politică. Mediul online reflectă această stare: în afară de bulele restrânse din jurul candidaților, nu există o dinamică reală care să impună ritmul campaniei. Dimpotrivă, presa mainstream continuă să seteze tonul. Campania digitală nu produce viralizări, nu generează emoție colectivă și nu sparge cercurile de susținători deja formați.

Mobilizarea tradițională — în special cea a PSD — poate influența rezultatul, într-o competiție fragmentată - electoratul lui Nicușor Dan este disputat simultan de Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu, Ana Ciceală și Vlad Gheorghe - în care va conta câte voturi vor reuși să atragă candidații din aceleași bazine electorale.

În spatele scenei, președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu joacă în campania pentru Capitală, urmărind viitorul actualei Coaliții.

Indiferent de declarațiile diplomatice din PSD, validarea prin vot a candidatului PSD la București, va duce automat la un pol de putere alternativ la conducerea actuală a PSD. Președintele Nicușor Dan poate negocia la fel de bine și cu Sorin Grindeanu, proaspăt confirmat președinte al PSD și cu Daniel Băluță, dacă acesta câștigă Primăria București. Este un joc care reduce din “avântul” PSD și a fost făcut mereu, indiferent cine a fost la Cotroceni.

Ciprian Ciucu se bazează pe susținerea premierului Bolojan, aflat sub presiune politică tot mai mare, iar direcția campaniei se va contura în funcție și de deciziile strategice privind viitorul guvernului. Ca un exemplu, aducerea Oanei Gheorghiu în Guvern poate fi un avantaj pentru campania lui Ciucu. Cum un avantaj de imagine a fost pentru Ilie Bolojan, campanie negativă a PSD vizând numirea fondatoarei „Dăruiește Viața” în guvern, atacuri care au mai energizat electoratul anti-PSD blazat, din Capitală.

În bazinul așa zis „de dreapta”, Nicușor Dan are un nucleu electoral stabil, dar susținerea sa pentru Drulă nu se va transforma rapid într-un transfer de voturi. Prezența sa la lansarea candidatului USR a fost interpretată ca o asumare politică clară, însă chiar și în rândul majorității susținătorilor lui Nicușor Dan, așteptarea este ca șeful statului să rămână echidistant; un reflex împotriva politizării excesive. Președintele Nicușor Dan va juca atent, nu are nevoie de un eșec; calculat și pragmatic urmărește și el atent viitorul Coaliției.

Lansarea Ancăi Alexandrescu în cursă este un pariu. Cu o retorică populistă și anti-sistem, dar fără o experiență administrativă, Alexandrescu mizează pe notorietatea media și pe mobilizarea mecanismului de partid al AUR. Va conta modul în care își va construi campania pe teren și dacă va reuși să transforme capitalul mediatic în voturi. Scăderea recentă în sondaje a AUR poate fi compensată de un scor bun la București, iar dinamica relației cu PSD depinde și de cine câștigă primăria Capitalei.