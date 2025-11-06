Cipiran Ciucu apelează la votul util: Oamenii se vor uita la cine are șanse să oprească partidul extremist

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, l-a avut alături pe premierul Ilie Bolojan într-un interviu comun. Cei doi au vorbit despre importanța unui vot rațional într-un context politic tensionat și despre rolul esențial al Capitalei în economia națională.

În discuție, Ciprian Ciucu a subliniat că finalul campaniei va clarifica opțiunile electoratului și că votul util va cântări decisiv în rezultatul scrutinului.

„Spre finalul campaniei lucrurile se vor așeza mult mai bine, astfel încât mă aștept ca o mare parte dintre oameni să mă susțină. Votul util funcționează, oamenii se vor uita la cine are mai multe șanse să oprească partidul extremist”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre măsurile economice luate de Guvern, explicând că, deși nepopulare, ele au fost necesare pentru a menține încrederea piețelor și stabilitatea țării. El a legat importanța acestor decizii de nevoia unui primar capabil să asigure continuitate și dezvoltare pentru București.

„În această perioadă, datorită riscului pe care îl aveam de a ni se suspenda fondurile europene și de a intra inevitabil în incapacitate de plată, Guvernul a trebuit să ia niște măsuri care nu sunt populare. Ele au avut rolul de a câștiga încrederea piețelor. Nu cred că aceste măsuri înseamnă contracție economică și nu îți pot aduce încredere suplimentară. Consider că a fost un lucru necesar. Acest aspect nu are legătură directă cu alegerile care sunt la Primăria Capitalei. Aici e vorba de a avea un primar stabil în următorii ani, care trebuie să ducă Bucureștiul mai departe și de modul în care e administrat.

25% din PIB e generat de Capitală și 15% din zona metropolitană. Dacă Bucureștiul se dezvoltă, duce România după el. Alegerea primarului general e un interes atât pentru bucureșteni, cât și pentru România. Asta e și interesul României, în afara aspectelor politice”, a declarat Ilie Bolojan.

Pe 27 octombrie, Ciprian Ciucu își anunța oficial candidatura la Primăria Capitalei pe rețelele de socializare.

„Am avut un ”dialog” cu mine însumi, mi-am pus întrebările esențiale și mi-am răspuns, da pot, da se poate”.

Mesajul său se adresează în special locuitorilor din Sectorul 6, care l-au votat primar de două ori. Ciprian Ciucu a dezvăluit că sloganul său din această campanie va fi „Bucureștiul pus la punct”.

Pe 7 decembrie, locuitorii Capitalei sunt chemați din nou la urne pentru a-și alege primarul general, într-un scrutin care se anunță strâns și cu o miză politică majoră. Calendarul electoral începe pe 11 noiembrie, odată cu depunerea candidaturilor, și se încheie pe 17 noiembrie, urmând ca, începând din 22 noiembrie, să se dea startul unei campanii de doar două săptămâni.

Partidele și-au anunțat deja candidații principali, fiecare venind cu o strategie distinctă. Social-democrații merg pe mâna lui Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, în timp ce USR îl propune pe Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor. De partea cealaltă, noua alianță civică SENS și URS.PDF o susține pe Ana Ciceală, cunoscută pentru implicarea în inițiativele de mediu și în promovarea transparenței administrative.

Tabăra independenților este la fel de diversă. Anca Alexandrescu, jurnalistă și realizatoare TV, intră în cursă cu sprijinul AUR și PNȚCD, în timp ce Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli), influencer și fost consilier parlamentar SOS, mizează pe susținerea comunității online. Tot din zona civică vine și Vlad Dan Gheorghe, fost europarlamentar și jurist, care promite o administrație transparentă și o abordare apolitică a problemelor Capitalei.