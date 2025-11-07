Candidatul la Primăria Capitalei, care va fi sabotat din interiorul partidului. Verdictul lui Băsescu

Traian Băsescu a lansat un nou atac la adresa lui Adrian Năstase, acuzându-l că a „distrus Bucureștiul”, în perioada 2000-2004, prin măsura de divizare a bugetului Capitalei între Primăria Municipiului București și cele șase sectoare.

„Năstase, în egoismul lui feroce, a distrus bugetul Capitalei, l-a spart în șapte. La Primărie abia mai sunt bani să plătească subvenția, iar la sectoare plantăm panseluțe, se fac spectacole. Bucureștenii ar trebui să se revolte și împotriva partidelor, dar mai ales împotriva acestui pușcăriaș, Adrian Năstase, care a distrus bugetul Bucureștiului și acum vine și dă lecții”, a declarat fostul șef al statului, într-o intervenție la B1 TV.

Traian Băsescu a mai explicat că fragmentarea bugetară a blocat dezvoltarea proiectelor strategice în domenii esențiale, precum infrastructura și transportul, accentuând problemele de trafic, poluare și lipsa unei coordonări unitare la nivelul Capitalei.

În opinia sa, decizia luată în perioada guvernării Năstase a avut consecințe de durată asupra funcționării Primăriei Generale.

Discutând despre cursa electorală pentru Primăria București, fostul președinte a afirmat că Daniel Băluță, actual primar al Sectorului 4, „nu va câștiga” scrutinul, sugerând că acesta ar putea fi „sabotat din interiorul propriului partid”.

„Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Grindeanu nu are niciun interes să aibă al doilea om ca număr de voturi în propriul lui partid, mai ales unul care ar putea deveni oricând un potențial înlocuitor, fiind primar general al Capitalei. Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații”, a precizat fostul șef de stat.

Fostul lider de la Cotroceni a rememorat episoade din campaniile sale prezidențiale, susținând că a primit materiale compromițătoare chiar de la persoane din PSD.

„Nu o să uit că în cele două campanii ale mele la președinția României am primit dosare și filmări despre Năstase și Geoană de la PSD. Că nu le-am folosit e altceva, dar știe staff-ul meu. Băluță ar trebui să fie pregătit să nu câștige”, a spus el.

Referindu-se la actuala competiție pentru Primăria Capitalei, Traian Băsescu a apreciat că alegerile sunt „mai consistente” față de alte dăți, având candidați cu experiență administrativă.

„Este o competiție puternică. Sunt trei candidați care au experiență în administrație: Ciucu are experiență de la Sectorul 6, Băluță de la 4, iar Drulă a fost ministrul Transporturilor. Nu mai sunt ziariști sau figuri de televiziune care vin să se facă primar într-un oraș de dimensiune și cu problemele pe care le are Bucureștiul”, a afirmat fostul președinte.

De asemenea, fostul șef de stat a dorit să transmită și un mesaj către alegătorii din Capitală, subliniind că așteptările de la viitorul primar general ar trebui să fie moderate. Traian Băsescu consideră că, „structura administrativă a Bucureștiului este fracturată și ineficientă”, ceea ce limitează posibilitatea unei reforme reale, indiferent de cine va câștiga scrutinul.