Adrian Năstase: Un transfer de voturi între PNL și USR ar putea destrăma Coaliția

Fostul premier Adrian Năstase a vorbit despre tensiunile care mocnesc în interiorul actualei Coaliții de guvernare, explicând care este scenariul ce ar putea duce la o ruptură între partidele aflate la putere. Potrivit acestuia, un eventual transfer de voturi între candidații PNL și USR ar fi perceput de PSD ca o trădare, generând o criză politică majoră.

„E foarte greu de spus, pentru că, pe de-o parte, interesele care formează Coaliția sunt divergente. Ele se ciocnesc și în ceea ce va urma în legătură cu alegerile pentru București”, a declarat fostul premier pentru știripesurse.ro.

Fostul premier Adrian Năstase a analizat tensiunile apărute în interiorul Coaliției de guvernare, apreciind că, deși există diferențe evidente între partidele aflate la putere, acestea sunt conștiente de riscurile pe care le-ar aduce destrămarea alianței.

„Distrugerea acestei formule, chiar într-o variantă foarte slabă și mai puțin bazată pe chestiuni coerente, ar genera haos și, probabil, fiecare se teme să iasă din Coaliție, pentru că ar putea să fie blamat pentru această chestiune”, a declarat Năstase, evidențiind faptul că menținerea unei stabilități, chiar fragile, este de preferat unei crize politice majore.

El a admis că o eventuală rupere a coaliției ar fi dificil de gestionat în contextul actual, marcat de vulnerabilități administrative și de o situație internațională complicată. „Foarte multe elemente critice la adresa guvernării n-ar justifica, teoretic, rămânerea în cadrul Guvernului, dar cred că e prea târziu să se pună această întrebare acum”, a adăugat fostul premier, care consideră, totuși, că PSD ar trebui să-și pregătească din timp propria formulă de guvernare, pentru momentul în care actualul echilibru politic nu va mai putea fi menținut.

În ceea ce privește alegerile locale din Capitală, fostul premier avertizează că acestea ar putea deveni scânteia care aprinde conflictul intern.

„Depinde ce se întâmplă. În mod evident, dacă se va încerca crearea unei coaliții în interiorul coaliției, cu alte cuvinte, un transfer de voturi pentru unul dintre candidații de la PNL sau USR, PSD-ul sigur că s-ar simți trădat în cadrul coaliției mari, ceea ce ar putea să genereze un anumit tip de reacție.”

Năstase a concluzionat că echilibrul fragil dintre partidele aflate la guvernare este menținut mai degrabă de teama unui haos politic decât de o reală coeziune ideologică, iar un pas greșit în contextul electoral ar putea duce la sfârșitul Coaliției.

Adrian Năstase, a afirmat că momentul actual reprezintă o etapă esențială pentru redefinirea identității partidului și pentru consolidarea unei stângi moderne în România. El a subliniat importanța unei „reevaluări ideologice”, menită să clarifice direcția formațiunii și să înlăture eticheta de partid progresist, pe care a considerat-o neadecvată valorilor social-democrate autentice.

„Cred că e un moment important pentru partid, dar și pentru noi, ca țară, ca societate (...). PSD-ul nu este un partid progresist și cred că mulți dintre votanții săi se bucură că a fost eliminată această confuzie”, a declarat Năstase, exprimându-și speranța că noul congres va marca un început solid pentru partid.

Totodată, fostul lider social-democrat a afirmat că menținerea PSD la guvernare este necesară „cel puțin pentru o perioadă de timp”, însă a insistat asupra nevoii ca formațiunea să-și pregătească propria formulă de conducere pentru viitor. În opinia sa, partidul trebuie să demonstreze că are capacitatea de a guverna singur, cu un program coerent și realist. Referindu-se la primarul Capitalei, Nicușor Dan, Năstase a evitat o polemică, dar a punctat că acesta „a dezamăgit prin foarte multe dintre acțiunile lui”, considerând că discuțiile despre acesta nu își au locul într-un moment dedicat reorganizării interne a PSD.