Marea întoarcere în PSD. Împăcarea politică a anului

Fostul premier Victor Ponta a declarat vineri că este diponibil să revină în PSD, precizând că legătura sa politică și personală cu social-democrații nu a fost niciodată întreruptă. Declarația fostului lider a fost făcută înaintea congresului partidului, unde Sorin Grindeanu a fost ales președinte.

Eu n-am plecat niciodată din PSD. M-au dat ei afară, de două ori, și de fiecare dată s-a dovedit că eu am avut dreptate. Dacă mă primesc, mă întorc, a afirmat Ponta

Fostul premier a explicat și motivele care au stat la baza excluderilor sale anterioare. Prima dată, Ponta s-a opus schimbării Guvernului Grindeanu, iar a doua oară, contestarea susținerii de către PSD a unui candidat „fără legătură cu partidul”.

„Sper să nu fiu dat a treia oară afară din PSD. Prima dată am zis că nu e bine să dăm jos guvernul Grindeanu. Se pare că am avut dreptate. A doua oară am spus că nu e normal ca PSD să susțină un candidat care nu are legătură cu partidul și am avut dreptate. A treia oară spun că PSD, guvernând cu USR, se va termina prost și nu am cum să guverneze împreună”, a declarat Victor Ponta.

La congresul PSD au fost prezenți foști președinți ai partidului, printre care Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu. Viorica Dăncilă nu a putut participa, iar Liviu Dragnea nu a primit invitație.

Adrian Năstase a vorbit despre importanța congresului pentru partid și pentru societate, afirmând că PSD are nevoie de un partid de stânga puternic și de o reevaluare a ideologiei sale. „Speranța mea este ca acest congres să însemne un nou început”, a spus Năstase. El a adăugat că PSD nu este un partid progresist și că formațiunea trebuie să-și pregătească propria guvernare.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a comentat prezența foștilor președinți la congres, lăudând rolul fiecăruia și contribuția lor la istoria partidului și a țării. „Victor Ponta, am văzut foarte multe voci chiar și de la dreapta care au apreciat mandatul său. Mircea Geoană e un om care a avut în trecutul PSD, în NATO; a avut rolul său. Despre domnul Năstase. Adrian Năstase a avut rolul său nu doar în istoria PSD, ci și în istoria României, cu rezultate pozitive care nu pot fi contestate”, a afirmat Florin Manole.