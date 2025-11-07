Marea întoarcere în PSD. Împăcarea politică a anului
- Maria Dima
- 7 noiembrie 2025, 19:05
Fostul premier Victor Ponta a declarat vineri că este diponibil să revină în PSD, precizând că legătura sa politică și personală cu social-democrații nu a fost niciodată întreruptă. Declarația fostului lider a fost făcută înaintea congresului partidului, unde Sorin Grindeanu a fost ales președinte.
Eu n-am plecat niciodată din PSD. M-au dat ei afară, de două ori, și de fiecare dată s-a dovedit că eu am avut dreptate. Dacă mă primesc, mă întorc, a afirmat Ponta
Victor Ponta: Sper să nu fiu dat a treia oară afară din PSD
Fostul premier a explicat și motivele care au stat la baza excluderilor sale anterioare. Prima dată, Ponta s-a opus schimbării Guvernului Grindeanu, iar a doua oară, contestarea susținerii de către PSD a unui candidat „fără legătură cu partidul”.
„Sper să nu fiu dat a treia oară afară din PSD. Prima dată am zis că nu e bine să dăm jos guvernul Grindeanu. Se pare că am avut dreptate. A doua oară am spus că nu e normal ca PSD să susțină un candidat care nu are legătură cu partidul și am avut dreptate. A treia oară spun că PSD, guvernând cu USR, se va termina prost și nu am cum să guverneze împreună”, a declarat Victor Ponta.
Foști lideri, prezenți la Congresul PSD
La congresul PSD au fost prezenți foști președinți ai partidului, printre care Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu. Viorica Dăncilă nu a putut participa, iar Liviu Dragnea nu a primit invitație.
Adrian Năstase a vorbit despre importanța congresului pentru partid și pentru societate, afirmând că PSD are nevoie de un partid de stânga puternic și de o reevaluare a ideologiei sale. „Speranța mea este ca acest congres să însemne un nou început”, a spus Năstase. El a adăugat că PSD nu este un partid progresist și că formațiunea trebuie să-și pregătească propria guvernare.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a comentat prezența foștilor președinți la congres, lăudând rolul fiecăruia și contribuția lor la istoria partidului și a țării. „Victor Ponta, am văzut foarte multe voci chiar și de la dreapta care au apreciat mandatul său. Mircea Geoană e un om care a avut în trecutul PSD, în NATO; a avut rolul său. Despre domnul Năstase. Adrian Năstase a avut rolul său nu doar în istoria PSD, ci și în istoria României, cu rezultate pozitive care nu pot fi contestate”, a afirmat Florin Manole.
