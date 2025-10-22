Victor Ponta revine pe scena politică. Mesaj pentru PSD: Dacă mă susțineați, deveneam președinte

Victor Ponta a anunțat că lucrează la un nou program politic intitulat România pe primul loc, pe care urmează să îl lanseze în curând. „Am lucrat și lansez o platformă politică, România pe primul loc, pe care vreau să o considerăm o chestie nu neapărat de partid politic, o mișcare politică, o mișcare în care niște oameni care au de zis niște lucruri în zona economică și de administrare a statului. Nu o să ne ocupăm de toate”, a precizat Victor Ponta în emisiunea Marius Tucă Show.

„Cu siguranță atunci când se vor apropia alegerile… După 7 noiembrie. Revoluția Bolșevică a fost în 7 noiembrie. Eu am sperat, și sper în continuare, că la un moment dat, totuși, partidul din care provin o să zic că bă, hai să rupem lanțurile, hai să ne ocupăm de oameni”, a mai spsus fostul premier.

„Nu vreau neapărat să mă întorc în PSD, că nu trebuie eu să salvez PSD-ul. Vreau să am o relație mai mult decât normală. Eu trăiesc cu impresia, poate fi o iluzie sau poate nu, rămâne fiecare punctul lui de vedere, că dacă PSD, anul ăsta, mă susținea, eram ales președinte al României. Este o chestie apropo de viitor. Este legată de faptul că am pierdut și eu, au pierdut și ei…”, a mai explicat politicianul.

Victor Ponta a comentat situația economică actuală și modul în care este gestionată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, susținând că nu mai există spațiu pentru noi reduceri bugetare care să nu afecteze populația. Fostul premier a atras atenția că românii resimt deja presiunea economică, iar măsurile luate până acum nu au adus soluții reale pentru stabilizarea situației.

Politicianul a mai afirmat că, în opinia sa, executivul ar trebui să își schimbe fundamental viziunea economică, altfel declinul se va accentua. El a pus actuala strategie guvernamentală pe seama unei atitudini de izolare și sacrificiu autoasumat, sugerând că premierul Bolojan acționează fără a ține cont de nevoile reale ale populației și de semnalele critice venite din spațiul public.