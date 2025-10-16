Sorin Grindeanu și-a stabilit echipa. PSD va avea 20 de vicepreședinți

PSD finalizează pregătirile pentru Congresul din 7 noiembrie, unde Sorin Grindeanu va candida pentru funcția de președinte. Moțiunea sa va fi depusă luni și include o echipă extinsă de conducere, cu Claudiu Manda secretar general și Gabriela Firea vicepreședinte. Partidul renunță oficial la eticheta de „progresist”.

Partidul Social Democrat intră în linie dreaptă pentru Congresul național programat pe 7 noiembrie, un moment-cheie în reorganizarea internă a formațiunii.

Sorin Grindeanu este singurul candidat pentru funcția de președinte al partidului.

Până luni, 20 octombrie, actualul lider interimar urmează să depună moțiunea oficială, document care va include programul politic al PSD și numele echipei de conducere cu care va merge în alegeri.

Surse din interiorul formațiunii afirmă că Grindeanu a lucrat în ultimele zile la o echipă care să combine „figuri consacrate” cu lideri tineri și activi în administrația locală.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează funcția de secretar general al PSD. Claudiu Manda, liderul organizației Dolj, va prelua poziția ocupată în ultimii șase ani de Paul Stănescu.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Manda a subliniat că obiectivul noii conduceri este refacerea legăturii directe dintre partid și electorat:

„Viitoarea conducere națională a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar și să găsească cele mai bune soluții de organizare internă, astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant”, a scris Manda.

Această schimbare marchează începutul unei reorganizări profunde în structura de conducere a partidului.

Conform proiectului discutat în interiorul PSD, noua echipă va include cinci prim-vicepreședinți:

Bogdan Ivan

Victor Negrescu

Ionuț Pucheanu

Corneliu Ștefan

Marius Oprescu

De asemenea, numărul vicepreședinților va crește de la 16 la 20, dintre care:

12 pe domenii de activitate ,

8 pe regiuni de dezvoltare.

Această formulă extinsă are scopul de a reflecta mai bine reprezentarea regională și profesională a partidului.

Surse social-democrate citate de Antena 3 CNN afirmă că în echipa lui Grindeanu se vor regăsi mai multe nume cu experiență. Gabriela Firea va ocupa un post de vicepreședinte, la fel ca europarlamentarii Dragoș Benea și Mihai Tudose.

De asemenea, primarul Daniel Băluță ar urma să primească un rol similar, iar Gheorghe Șoldan (președintele CJ Suceava) și Gabriel Zetea (președintele CJ Maramureș) își vor păstra pozițiile actuale.

Sursele spun că echipa Grindeanu încearcă să îmbine „experiența administrației locale cu expertiza politică europeană”, mizând pe un mesaj de unitate internă și echilibru doctrinar.

Una dintre modificările majore care vor fi aprobate în cadrul Congresului este actualizarea Statutului PSD, pentru a reflecta o nouă identitate doctrinară.

În cadrul Consiliului Politic Național al PSD, liderul interimar Sorin Grindeanu a anunțat că partidul renunță la termenul „progresist”, definit în anii 2000, considerând că acesta „nu mai reflectă realitatea politică actuală”.

„Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”, a transmis Sorin Grindeanu.

El a mai subliniat că noul statut va reafirma caracterul pro-european și pro-atlantic al PSD, dar și ancorarea sa în valorile naționale:

„Noua formulare reflectă, fără nicio ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate.”

Congresul din 7 noiembrie va marca prima alegere a unui președinte PSD după retragerea lui Marcel Ciolacu din fruntea formațiunii.

Grindeanu, care a condus interimar partidul în ultimele luni, este considerat de majoritatea organizațiilor județene drept „candidatul natural” pentru continuitate și stabilitate.

Pe agenda evenimentului vor figura:

adoptarea noii moțiuni politice ,

votul pentru echipa de conducere ,

validarea modificărilor statutare.

Social-democrații speră ca noua formulă să ofere partidului un profil mai clar și o organizare mai eficientă înaintea alegerilor din 2026.